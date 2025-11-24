El Gobierno lanza la Policía Migratoria bajo el Ministerio de Seguridad

El gobierno argentino da un paso decisivo hacia la modernización de la seguridad en las fronteras con el anuncio de la creación de la Policía Migratoria, una iniciativa que busca profesionalizar la vigilancia y el control en el ingreso al país.

Creación de la Policía Migratoria: un cambio necesario

Con el objetivo de reforzar la seguridad en las fronteras, el gobierno argentino implementará la Policía Migratoria, que sustituirá a la Gendarmería en estas funciones y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los aeropuertos. Esta medida está contemplada en la nueva Ley de Migraciones.

Motivaciones detrás de la decisión

Fuentes gubernamentales han enfatizado la urgente necesidad de «profesionalizar Migraciones». La creación de esta nueva fuerza responde a un compromiso político significativo para mejorar el control y los patrullajes, especialmente en temas críticos como la delincuencia y el contrabando.

Una estructura adaptada a las exigencias actuales

Los representantes del gobierno destacaron que se está trabajando en el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto de esta fuerza, que tiene como objetivo implementar controles más rigurosos en las fronteras. «El cambio cultural es inminente»,» calcularon los voceros que están dándole forma a este plan.

Reasignación de recursos y capacitación de efectivos

La implementación de la Policía Migratoria incluirá la integración de efectivos de diferentes fuerzas, quienes recibirán capacitación para intensificar los controles en las fronteras. «Lo lógico es que Migraciones tenga el control total de los pasos», añadieron, sugiriendo que se podrán aprovechar las estructuras administrativas ya existentes.

Continuidad en la estrategia de seguridad

Esta iniciativa se enmarca en una serie de modificaciones que la gestión del presidente Javier Milei ha comenzado a implementar. Hace unos meses, se anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que busca convertirse en una institución equivalente al FBI en Estados Unidos.