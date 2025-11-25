El Gobierno lanza la Policía Migratoria

La administración de Javier Milei impulsa la creación de la Policía Migratoria, una innovadora unidad enfocada en mejorar los controles en fronteras y aeropuertos, con el fin de combatir el contrabando y optimizar la gestión migratoria.

El Gobierno de Javier Milei ha dado un paso significativo al anunciar la formación de la Policía Migratoria, una fuerza dedicada exclusivamente a las labores de control migratorio que dependerá del Ministerio de Seguridad. Esta iniciativa, en línea con la Ley de Migraciones, tiene como meta incrementar la seguridad en las fronteras argentinas y en los aeropuertos.

Reemplazo de Fuerzas Actuales

La nueva unidad asumirá las funciones de la Gendarmería en las fronteras y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuertos, buscando una mejora en la profesionalización del proceso migratorio. Funcionarios del gobierno afirmaron que esta estrategia responderá a la necesidad de un control más eficiente en el ingreso de personas y en la lucha contra delitos como el contrabando.

Objetivos y Estructura de la Nueva Fuerza

El anuncio detalla la «decisión política» de establecer esta unidad, la cual tiene como prioridad el reforzamiento de los patrullajes en las fronteras. Actualmente, se trabaja en la planificación de su estructura, dirección y financiamiento para garantizar su rápida implementación. Las autoridades han destacado la urgencia de poner en marcha esta fuerza, considerándola «un cambio cultural» necesario para el país.

La Policía Migratoria contará con agentes provenientes de otras fuerzas de seguridad, quienes recibirán formaciones específicas para maximizar la eficacia de los controles. Además, a partir del 10 de diciembre, Alejandra Monteoliva asumirá la cartera de Seguridad, sucediendo a Patricia Bullrich, quien se dedicará a su nueva función en el Senado.

Paralelismos con Modelos Internacionales

La creación de esta nueva policía ha suscitado comparaciones con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), que lleva a cabo operativos en distintas ciudades para detener a personas sin documentación migratoria. Estos individuos suelen ser recluidos en centros de detención y enfrentan procesos de deportación.

Esta medida se suma a otros cambios implementados por la administración del presidente Milei, como el reciente anuncio del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), presentado junto a la entonces ministra Patricia Bullrich.