El Gobierno Lanzará una Policía Migratoria para Reforzar el Control Fronterizo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, revelará este martes la creación de una innovadora Agencia Nacional de Migraciones y la nueva Policía Migratoria, enfocadas en robustecer el control en fronteras y aeropuertos del país.

Presentación del Nuevo Organismo

En una conferencia programada para la tarde, Bullrich estará acompañada por Alejandra Monteoliva, quien asumirá el cargo en el Senado a partir del 10 de diciembre. Esta nueva entidad, inspirada en el modelo del Homeland Security de Estados Unidos, promete transformar la gestión migratoria en Argentina.

Objetivos de la Policía Migratoria

La Policía Migratoria se conformará por integrantes de fuerzas de seguridad como Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Aeroportuaria, alineándose con las normativas de la Ley 25.871. Los agentes recibirán capacitación especializada para mejorar su desempeño.

Mejoras en el Control Fronterizo

Fuentes gubernamentales aseguran que es esencial profesionalizar el sistema de Migraciones para optimizar la vigilancia en puntos de acceso y reducir el contrabando y la delincuencia. Además, están diseñando la estructura y el presupuesto del nuevo organismo, aunque Migraciones seguirá bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

La Continuidad con Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva, actual titular de la Secretaría de Seguridad y mano derecha de Bullrich, se prepara para asumir el liderazgo del Ministerio de Seguridad. Su designación representa una estrategia de confianza para mantener la línea de acción de Bullrich al frente del departamento.

Experiencia y Trayectoria

Monteoliva cuenta con casi 30 años en gestión pública y posee una formación sólida con un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo. Su experiencia incluye un periodo crítico como jefa de la Policía de Córdoba y está programada para aplicar estas lecciones en su nuevo rol.

Esperanzas para el Futuro de la Seguridad

El acto en la Oficina Nacional de Migraciones incluirá la presentación de las funciones y capacidades operativas de la nueva estructura, con un enfoque vanguardista en la fiscalización y la coordinación con las fuerzas federales, reafirmando el compromiso por una seguridad integral en el país.