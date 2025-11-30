El Gobierno planea reducir un 10% el personal público en un nuevo recorte estatal

Título: El Gobierno Nacional Implementará un Nuevo Ajuste en la Planta Estatal: Hasta un 10% Menos de Empleados

Bajada: Con el objetivo de optimizar recursos, el Ejecutivo planea reducir considerablemente la plantilla del Estado, afectando a decenas de miles de trabajadores, en una reestructuración ambiciosa.

El gobierno argentino se prepara para llevar a cabo una significativa reducción en su plantilla estatal, que podría afectar hasta un 10% de los empleados. Esta medida se incluye en un proceso de reestructuración integral, cuya justificación radica en la identificación de duplicaciones y funciones superpuestas en diversas áreas.

Recortes en el Empleo Estatal: Un Cambio Radical

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, más de 58.000 trabajadores han sido desvinculados de diversas dependencias, incluyendo organismos descentralizados, fuerzas de seguridad y empresas estatales. En esta nueva etapa del ajuste, se espera que alrededor de 28.000 puestos adicionales sean suprimidos.

Estado Actual del Empleo en el Sector Público

Según información de INDEC, en octubre la administración pública nacional contaba con un total de 285.570 empleados, cifra que refleja la magnitud del ajuste propuesto. El foco inicial de recortes se centró en la estructura centralizada del Estado, pero a partir de 2026 se espera trasladar el foco hacia organismos descentralizados.

Entidades en el Punto de Mira

Entre las instituciones que podrían enfrentar recortes significativos se encuentran el CONICET, el INDEC, la Oficina Anticorrupción, y la ANSES, entre otros. Desde la Casa Rosada, se asegura que el proceso de despidos podría comenzar en las próximas semanas y extenderse hasta el primer semestre de 2026. Parte del ajuste incluirá la decisión de no renovar contratos que vencen en diciembre, muchos de los cuales provienen de administraciones anteriores.

Un Plan Transversal de Optimización

El recorte no solo abarcará despidos, sino que también se prevé la eliminación de áreas redundantes y duplicaciones funcionales. Además, se están considerando privatizaciones de algunos servicios estatales y registros de automotores. Este diseño de ajuste está bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, liderada por Manuel Adorni, junto con el ministro Federico Sturzenegger, encargado de la transformación estatal.

Regulación de Contrataciones y Retiros Voluntarios

En el marco del proyecto de Presupuesto 2026, se establecerá un nuevo régimen que requerirá autorización previa de la Jefatura de Gabinete para cubrir cualquier cargo vacante en el Estado. Esta medida busca consolidar la reducción de gastos y puestos de trabajo.

Impacto en los Medios Públicos

El ajuste también repercutirá en el área de Medios Públicos, donde se anticipa la apertura de un plan de retiros voluntarios para alrededor de 2.500 empleados de la Televisión Pública y Radio Nacional. Se propone que estos servicios puedan mantenerse con una estructura más reducida.

Con esta nueva fase del ajuste, el gobierno busca llevar a cabo una reestructuración que apunte a reducir significativamente el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa, en un esfuerzo por modernizar y optimizar las funciones del Estado.