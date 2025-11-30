El Gobierno pronostica una nueva apreciación del peso

El gobierno argentino confirma que el peso se fortalecerá en los próximos meses, considerándolo un signo positivo de un plan de estabilización efectivo. Sin embargo, las críticas y preocupaciones sobre la sostenibilidad de esta estrategia no tardan en aparecer.

Análisis del Plan Monetario

El arquitecto de esta política, Federico Furiase, ha elogiado un reciente estudio de tres economistas argentinos, publicado en la prestigiosa revista Oxford Development Studies. Este análisis abarcó 46 programas de estabilización en 13 países de Latinoamérica, concluyendo que un aumento en el valor de la moneda y un déficit en la cuenta corriente son indicadores de éxito en la reducción de la inflación.

El Mensaje Dividido

Furiase, al referirse al trabajo de Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman, lo catalogó como un respaldo a la dirección económica del país. Sin embargo, los autores expresaron sus reservas respecto a ciertas decisiones del ministro Toto Caputo, señalando en particular la lentitud en la acumulación de reservas.

Reservas vs. Inflación: El Debate Interno

Pocos días antes de que se hiciera público el estudio, Furiase defendía, en el programa Las Tres Anclas, que quienes critican al gobierno por un «atraso cambiario» se equivocan, argumentando que el superávit comercial y las exportaciones récord demuestran que «las bandas están bien calibradas».

Un Futuro Preocupante

No obstante, economistas como Palazzo advierten sobre la fragilidad del actual plan, enfatizando que es crucial demostrar la sostenibilidad del mismo antes de obsesionarse por llevar la inflación a niveles muy bajos.

Los Riesgos de la Deuda

Voces críticas han surgido, incluso comparando las reservas de Argentina con las de sus vecinos. Mientras que Uruguay y Brasil mantienen porcentajes significativos de reservas respecto a su PIB, el BCRA se encuentra estancado en un alarmante 0,6%.

Un Límite Peligroso

Analistas como Miguel Broda y Javier Timerman han subrayado que mantener un «tipo de cambio pisado» mientras se abre la economía podría ser una receta para el desastre, exponiendo al país a cambios repentinos en el mercado exterior.

Apoyo a la Estrategia Actual

A pesar de los cuestionamientos, hay economistas que defienden la estrategia de Caputo. Algunos argumentan que los mejores momentos para acumular reservas no son los de superávit, sino justo lo contrario. Según ellos, la clave reside en generar confianza que atraiga inversión, como lo hizo Brasil en su momento。

Un Enfoque Contradictorio

Los economistas que respaldan esta teoría citan que, en contextos de confianza, los capitales fluyen, permitiendo al país fortalecer sus reservas aunque enfrente déficits en su balanza corriente.