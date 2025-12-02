El Gobierno propone un Código Penal más severo, pero enfrenta críticas: ‘Más penas no garantizan más seguridad’

La administración nacional ha enviado al Congreso su iniciativa para modificar de manera integral el Código Penal, parte de su estrategia de “tolerancia cero” frente al delito. Aunque aún no se ha revelado el texto definitivo, se anticipan cambios significativos.

El proyecto busca modernizar un código que se considera obsoleto, unificando las normativas penales dispersas. Durante la presentación, realizada en un penal federal, los funcionarios enfatizaron que “quien delinque, paga”. La ministra Patricia Bullrich afirmó que esta propuesta es una respuesta a las demandas ciudadanas por mayor seguridad.

Contenidos Clave de la Reforma

Entre las principales modificaciones mencionadas se incluyen:

Endurecimiento de las penas.

Introducción de nuevas figuras delictivas.

Reformulación de las condiciones de libertad condicional.

Aumento de delitos imprescriptibles.

Disminución de la edad de imputabilidad, un aspecto que genera gran controversia.

Alertas sobre la Propuesta

A pesar del optimismo del Gobierno, la periodista Irina Hauser ha señalado que lo presentado es solo una versión preliminar y que el cuerpo del texto no está aún finalizado. “Lo sorprendente es que la ministra de Seguridad esté liderando el anuncio de un proyecto penal. ¿Qué relación hay entre la seguridad y el Código Penal?”, cuestionó.

¿Efectividad de las Nuevas Medidas?

Hauser reafirmó que no existen evidencias sólidas que respalden que un aumento en las penas reduzca la criminalidad. “No ha habido pruebas de que esto aumente la seguridad real”, agregó, advirtiendo que una reforma mal estructurada podría priorizar la propiedad sobre la vida y la dignidad humana.

Consecuencias en el Sistema Penitenciario

La experta también alertó sobre la creciente presión que estas reformas podrían ejercer sobre un sistema penitenciario ya sobrecargado. “Si la intención es que los reclusos pasen más tiempo tras las rejas, ¿dónde queda la reinserción social?”, se preguntó, sugiriendo que tales cambios se asemejan a una filosofía de “ojo por ojo”.

El Debate sobre la Legítima Defensa

En cuanto al tema de la legítima defensa, Hauser señaló que la discusión parece más enfocada en ampliar el uso de la fuerza que en proteger a víctimas reales, como aquellas en riesgo de violencia de género. “Este modelo gubernamental promueve el uso de armas, lo que podría llevar a más violencia”, advirtió.

El Futuro del Código Penal

Mientras se aguarda la versión final del proyecto, los expertos insisten en que una reforma efectiva debe encontrar un balance entre seguridad, derechos humanos y la eficacia del sistema. La discusión apenas comienza en el Congreso y promete ser un campo de batalla entre los principios de justicia y la política de seguridad pública.