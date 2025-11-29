El Gobierno reafirma la seguridad y gratuidad de las vacunas en un acto inusual con 22 ministros de Salud

En un contexto de creciente desinformación y debates polarizados, el Gobierno argentino ha emitido un contundente comunicado que resalta la obligatoriedad y gratuidad de la vacunación en el país.

Declaración Oficial de la Vacunación

Este sábado, el Gobierno nacional reafirmó la importancia de la inmunización en Argentina, enfatizando su carácter esencial para la salud pública. La declaración tuvo un sólido respaldo de los ministros de Salud de varias provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes subrayaron que la vacunación es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades.

Las Vacunas: Seguridad y Eficacia Comprobadas

El comunicado titulado «Las vacunas son seguras y salvan vidas» fue compartido también por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Este mensaje destaca la «responsabilidad compartida» entre la Nación y los gobiernos locales en la aplicación de las vacunas, que son respaldadas por evidencia científica sólida y han demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades graves.

Cumplimiento de los Esquemas de Vacunación

Asimismo, el texto recalca que las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación deben ser aplicadas siguiendo un esquema riguroso, destinado a proteger especialmente a las poblaciones más vulnerables. La comunicación refuerza que «la interrupción en la aplicación de las vacunas implica riesgos innecesarios» y que el cumplimiento de los esquemas de vacunación es esencial para evitar brotes de enfermedades ya controladas.

El mensaje federal de los ministros de Salud de Nación y provinciales

Contexto de Desinformación y Debate Público

La difusión del comunicado llega después de un evento en el Congreso, donde se promovieron ideas antivacunas, impulsadas por la diputada Marilú Quiroz. Este acto suscitó críticas de la comunidad científica y sanitaria, que alertaron sobre el impacto negativo de estos mensajes en la salud pública. Durante este evento, se expusieron afirmaciones infundadas sobre los efectos de la vacunación, lo que provocó el repudio de varios sectores.

Respuesta Ante la Crítica

En respuesta a la controversia, el ministro de Salud, Mario Lugones, destacó la necesidad de defender la vacunación. El nuevo comunicado del Gobierno busca consolidar la confianza pública en la importancia de las vacunas, mientras que funcionarios de diversas provincias expresaron su apoyo. Sin embargo, la exclusión de algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, ha generado tensiones y críticas sobre la comunicación entre los ministerios.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, criticando la exclusión del comunicado

Impacto de la Desinformación en la Vacunación Infantil

Las preocupaciones sobre la efectividad de las vacunas se agravan en un contexto donde, según datos oficiales, menos de la mitad de los niños de 5 a 6 años han recibido las vacunas necesarias para iniciar la primaria en 2024. Esta situación pone en riesgo la salud de las poblaciones vulnerables y podría dar lugar a brotes de enfermedades consideradas controladas.

El Cuidado de la Salud Pública es Prioridad

El Gobierno se enfrenta al desafío de contrarrestar la creciente desinformación que afecta la percepción pública sobre las vacunas. Con la meta de alcanzar un 95% de cobertura para enfermedades como el sarampión, se enfatiza que la vacunación no solo es un derecho, sino también una responsabilidad social.