El Gobierno recibe ofertas de USD 685 millones por represas del Comahue

Las ofertas económicas para la gestión privada de las represas hidroeléctricas del Comahue se han revelado, prometiendo una recaudación potencial de US$ 684,3 millones. Este proceso es crucial para potenciar la inversión en el sector energético del país.

Detalles de las Ofertas por Cada Represa

Alicurá (1.000 MW): La propuesta más atractiva llegó de la mano de Edison Inversiones, quien ofreció US$ 162 millones. La actual operadora, AES Argentina, presentó una oferta de US$ 130 millones.

Piedra del Águila (1.400 MW): Central Puerto lideró con una oferta de US$ 245 millones, manteniendo el control con su operador habitual.

El Chocón y Arroyito (1.320 MW): BML Inversora (MSU Green Energy) hizo la oferta más alta con US$ 235,6 millones, superando a Enel, que ofertó US$ 172,2 millones.

Cerros Colorados / Planicie Banderita (450 MW): BML Inversora también ganó en esta categoría, con una oferta de US$ 41,7 millones. Sin embargo, habrá un desempate, ya que Edison Inversiones ofreció un monto cercano de US$ 38 millones.

El proceso de adjudicación se realizó de manera virtual mediante la plataforma ContratAr.

Reacciones desde el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X que el chequeo de las ofertas ascendió a 685 millones de dólares. Afirmó que el interés del sector privado en invertir en Argentina se reafirma cuando las condiciones están bien definidas.

Las Empresas Detrás de las Ofertas

Edison Inversiones es un consorcio que integra a la familia Neuss, Rubén Cherñajovsky y otros socios destacados en la industria, incluyendo la familia detrás de Havanna.

BML Inversora, cuyo origen es parte de MSU Green Energy, tiene conexiones con el empresario agroenergético Manuel Santos Uribelarrea.

Central Puerto está bajo el control de Guillermo Reca y la familia Miguens-Bemberg, además de Eduardo Escasany, conocido por su trayectoria en el sector financiero.