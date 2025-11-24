El Gobierno se desvincula del escándalo financiero en el fútbol y de Chiqui Tapia

Las recientes decisiones arbitrales y medidas de la AFA han desatado una ola de críticas entre los aficionados al fútbol. La pregunta es: ¿cómo reaccionará el Gobierno ante esta creciente indignación?

“Es un asunto que concierne a los privados,” afirma un miembro del gabinete al ser consultado sobre las quejas de los hinchas respecto a la gestión arbitral y la reciente entrega de un título a Rosario Central, basado únicamente en la acumulación de puntos.

Los roces entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), conducida por Claudio «Chiqui» Tapia, se intensifican. A pesar de que Javier Milei ha mostrado apoyo hacia las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), algunos vínculos se han enfriado tras la presentación del Mundial 2030 en la que Argentina será sede. En este contexto, la relación se ha desdibujado, especialmente tras los acercamientos de Tapia a figuras del peronismo.

El Descontento Creciente

Clubes de diversas categorías, como Morón, han expresado su descontento por lo que consideran decisiones arbitrales «falta de transparencia». Esta insatisfacción ha quedado relegada a «charlas de café» entre funcionarios, mientras que algunos miembros críticos del oficialismo han compartido su frustración en redes sociales.

Involucramiento Político y Futuro de la AFA

A pesar de las críticas, el Gobierno ha refutado cualquier intención de «intervenir» en la AFA, especialmente después de enfrentarse a dificultades para influir en decisiones internas, como la elección de nuevas autoridades. “Menos ahora, ya que la AFA mudará su sede,” advierte un funcionario, aludiendo a la nueva ubicación que tendrá cerca de Ezeiza.

Reacciones en la Comunidad Futbolera

En medio de las turbulencias, sorprendió ver a figuras del ámbito libertario, como Gordo Dan e Iñaki Gutiérrez, respaldar a Estudiantes de La Plata tras su reciente victoria, criticando abiertamente a la AFA.

Además, el Gobierno ha manifestado gestos hacia las SAD, destacando la colaboración con Juan Sebastián Verón y otros líderes futbolísticos. La recepción del Kun Agüero en Casa Rosada es un claro ejemplo de esta nueva relación, a pesar de los obstáculos legales que enfrenta la normativa propuesta para atraer inversión privada en clubes.

Protocolos de Seguridad y Justicia en el Fútbol

Desde la Secretaría de Seguridad, bajo la supervisión de Patricia Bullrich, se han mantenido abiertos los canales de comunicación con FIFA para desarrollar protocolos que prevengan la violencia en el deporte. No obstante, el oficialismo ha optado por no comentar sobre las investigaciones judiciales que involucran a la AFA y a sus funcionarios.

Aunque la AFA ha estado en el centro de atención, parece que el Gobierno permanece cauteloso, evitando sumergirse en esta creciente controversia.