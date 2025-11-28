El Gobierno sigue en la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde

La situación legal del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se complica tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de mantener a la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte querellante en su caso, que lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En una decisión que marca un nuevo capítulo en el proceso judicial, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la solicitud de Insaurralde de apartar a la UIF como querellante. Este revés se produce en medio de una investigación que se activó en 2023, cuando se difundieron imágenes del exfuncionario disfrutando de un lujoso viaje en yate por las costas de Marbella, acompañado de la modelo Sofía Clerici.

Sofía Clerici y Martín Insaurralde durante su viaje en Marbella

Encabezada por el fiscal federal Sergio Mola y el titular de la fiscalía antilavado, Diego Velasco, la causa busca esclarecer la conexión entre los gastos desmedidos de Insaurralde y sus ingresos oficiales. A pesar de la defensa presentada por el exmarido de Jésica Cirio, quien argumentó que la UIF carece de autoridad para acusar, la Cámara Federal de La Plata respaldó al juez Luis Armella, permitiendo así que la UIF continúe en el proceso.

Los Detalles del Caso

La investigación se centra en el estilo de vida lujoso de Insaurralde, quien, entre septiembre de 2023, gastó cantidades exorbitantes durante su estancia en Marbella junto a Clerici. Según informes oficiales, los gastos asociados a su viaje suman más de 40.000 euros y 8.000 dólares, lo que contrasta notablemente con sus ingresos de 34.000 dólares en el mismo periodo.

Insaurralde y Clerici en un evento público

Según el análisis del Ministerio Público, estos gastos no podrían ser cubiertos por el salario que Insaurralde percibía como líder local o jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof. Las acusaciones indican que el exfuncionario podría haber utilizado fondos de origen ilícito para financiar su estilo de vida, a través de operaciones de lavado que incluirían la adquisición de propiedades y vehículos de lujo.