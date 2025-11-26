El Gobierno Suprime Aranceles para el Transporte de Cargas y Pasajeros

El Gobierno Nacional ha tomado una decisión clave al eliminar los aranceles que cobraba la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para la inscripción y habilitación de servicios de transporte en todo el país. Esta medida, oficializada a través de la Resolución 1878/2025, busca optimizar la burocracia y fomentar un entorno más accesible para los transportistas.

La reciente resolución del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, anula varios decretos anteriores que establecían costos por trámites administrativos en el ámbito del transporte de pasajeros y cargas. En particular, se desactivan las Resoluciones 1104/1992, 433/1992, 175/1995 y 2/2001, que definieron hasta ahora las tarifas por inscripciones y habilitaciones en esta área.

Una Nueva Era para el Transporte

Las nuevas disposiciones apuntan a modernizar el marco normativo vigente, alineándose con la política actual de desregulación. Según el Gobierno, esta estrategia está diseñada para minimizar los costos burocráticos y simplificar los procedimientos, promoviendo así un sistema de transporte más eficiente y accesible.

La resolución también elimina los aranceles correspondientes al Permiso Originario para el transporte internacional de cargas, en consonancia con el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT). Esta decisión es parte de un esfuerzo más amplio por consolidar los registros y procesos, como lo evidencian las resoluciones previas que establecieron el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

La CNRT y su Evolución

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, establecida en 1996, ha sido la entidad responsable de la supervisión del transporte automotor y ferroviario en Argentina. Durante años, cobró los aranceles estipulados en las normativas que ahora han sido revocadas. Estos aranceles habían sido fijados en gran parte por la Resolución 1104/1992 y sus sucesivas actualizaciones.

Sin embargo, la CNRT ha asegurado que la eliminación de estos costos no comprometerá la efectividad de la fiscalización. Las funciones de control de los servicios seguirán operando bajo las normativas vigentes, garantizando así la seguridad y calidad del transporte en el país.