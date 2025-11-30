El Gobierno y 22 Provincias Aprueban el Nuevo Calendario Oficial

A raíz de la controversia generada por un grupo de antivacunas en el Congreso, el Ministerio de Salud de la Nación y autoridades sanitarias de 22 provincias han emitido un comunicado reafirmando la relevancia del Calendario Nacional de Vacunación. En medio de un clima de desinformación, el mensaje busca reafirmar la importancia de las vacunas para la salud pública.

Apenas se produjeron intervenciones poco convencionales por parte de activistas antivacunas, encabezados por la diputada Marilú Quiroz y el popular «Hombre Imán», el Ministerio de Salud intervino. La institución, junto a los ministros de Salud de 22 provincias (con la excepción de Buenos Aires y Formosa), aseguró la eficacia y necesidad de las vacunas, frente a la proliferación de discursos negacionistas.

Un Llamado a la Confianza en las Vacunas

El texto oficial firmado por los ministros enfatiza que las vacunas del calendario nacional presentan décadas de uso seguro, respaldadas por evidencia científica que demuestra su capacidad para prevenir enfermedades graves y salvar vidas. Estas dosis han pasado por estrictas evaluaciones para asegurar calidad y efectividad, controles que se mantienen de manera continua.

Compromiso Compartido en Vacunación

El comunicado subraya que la vacunación es una política sanitaria esencial y una responsabilidad conjunta entre la Nación, encargada de la adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la aplicación. “Proteger a los niños es la prioridad”, destacan desde el Ministerio.

Una Respuesta Fragmentada

La reacción de la provincia de Buenos Aires no se hizo esperar. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, criticó al gobierno nacional por “marginar” a la provincia en el comunicado, reafirmando el apoyo a la campaña de vacunación pero advirtiendo que no fueron convocados a participar en la declaración.

Alertas Sanitarias por Caída en Coberturas

Las preocupaciones sanitarias aumentan cuando se registra una alarmante disminución en la vacunación infantil, especialmente en la población de 5 y 6 años. A nivel nacional, la cobertura contra enfermedades como el sarampión y la rubéola apenas alcanzó el 46,7% en 2024, a pesar de que estas vacunas son obligatorias para el ingreso escolar.

Comparando cifras en el tiempo, en 2010, el refuerzo de la Triple Bacteriana llegó al 97% de los niños, mientras que en 2024 solo se aplicó al 46,4%. Este descenso pronunciado ha encendido las alarmas, resaltando la urgencia de retomar el camino hacia una mayor inmunización infantil en el país.