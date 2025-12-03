El Grupo Más Accesible para Argentina: ¿Cómo Sería?

Este viernes, la selección argentina conocerá a sus oponentes en la fase de grupos del Mundial 2026, en un evento que promete ser emocionante y lleno de expectativas.

El sorteo, programado para las 14:00 horas (hora argentina), se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy de Washington, y será un momento clave para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Argentina en Bombo 1: Un Ventaja Inicial

Los campeones actuales del mundo estarán en el Bombo 1, lo que les permitirá evitar enfrentamientos con las selecciones más fuertes en la fase de grupos. El objetivo: convertirse en el segundo equipo en lograr dos títulos de manera consecutiva, algo conseguido anteriormente solo por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Rivales Potenciales en los Bombos

Los equipos en los otros bombos presentan una serie de rivales variopintos. En el Bombo 2, destacan selecciones como Irán, Austria y Australia, siendo esta última un conocido adversario tras la victoria argentina en los octavos de final del último Mundial.

Del Bombo 3 emergen selecciones como Uzbekistán, Catar y Sudáfrica. Uzbekistán hará su debut como nación independiente, mientras que Sudáfrica busca su cuarta participación en la Copa del Mundo, tras haber sido anfitrión en 2010.

El Bombo 4: Posibilidad de Enfrentamientos Favorables

En el Bombo 4, las selecciones como Ghana, Haití, Nueva Zelanda y otros debutantes como Jordania, Cabo Verde y Curazao, brindan una oportunidad favorable para los argentinos. Estos últimos son considerados como los oponentes ideales para los actuales campeones.

El Repechaje Internacional y Europeo

Dos selecciones adicionales llegarán desde el repechaje internacional, que incluye equipos como Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Además, cuatro selecciones procedentes del repechaje europeo añadirán un elemento de incertidumbre, con equipos destacados como Italia, Gales y Dinamarca.

Un Grupo Ideal para Argentina

Con la regla que limita a un máximo de dos selecciones europeas en un mismo grupo, la combinación más accesible para Argentina podría incluir a Australia o Austria, Uzbekistán y Curazao o Nueva Caledonia.

El sorteo del Mundial 2026 promete ser un evento decisivo, mientras Argentina busca reafirmar su posición como fuerza dominante del fútbol mundial.