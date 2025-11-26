El Hoyo se une en la lucha contra la violencia de género

Jornada de concientización y capacitación sobre la importancia de la prevención y el apoyo a las víctimas.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, la Municipalidad de El Hoyo llevó a cabo una jornada de concientización con el objetivo de generar un espacio de reflexión y compromiso en la lucha contra la violencia de género.

Capacitaciones teórico-prácticas para la prevención

Durante tres días, se realizaron actividades que abordaron temas cruciales como la necesidad de denunciar situaciones de abuso, el temor que enfrentan las víctimas y la importancia de crear redes de apoyo. Asimismo, se discutieron patrones de comportamiento destructivos, el daño psicológico que ocasiona la violencia, y la relevancia de seguir protocolos en situaciones de agresión y abuso sexual.

Intervención del Área de la Mujer

El Área de la Mujer de la Municipalidad destacó su papel en la atención de casos de violencia, subrayando la colaboración con diversas instituciones para ofrecer respaldo y asistencia a las víctimas. Este trabajo articulado es fundamental para garantizar que aquellos que sufren no estén solos.

Un cierre participativo y significativo

La jornada concluyó con un debate abierto que permitió a los participantes intercambiar ideas y reflexiones, fortaleciendo el compromiso comunitario en la lucha contra la violencia de género. Además, se entregaron certificados a todos los asistentes como reconocimiento por su participación y esfuerzo en esta causa vital.