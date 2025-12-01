El impacto de las amenazas de Trump en las elecciones presidenciales de Honduras

El expresidente estadounidense lanza advertencias sobre el apoyo financiero de EE.UU. en medio de una elección crítica en Honduras.

En un giro inesperado del panorama político latinoamericano, la amenaza de Donald Trump de revocar la ayuda estadounidense a Honduras llena de incertidumbre el clima electoral del país centroamericano mientras se define su próximo presidente.

Las Advertencias de Trump

El exmandatario Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para dejar claro que «Si Tito Asfura gana, lo apoyaremos firmemente. Si no, EE.UU. no malgastará su dinero». Esta declaración se produjo a solo horas del inicio de unas elecciones presidenciales muy disputadas, en las que Asfura, del Partido Nacional, se enfrenta a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Rixi Moncada, del partido Libre.

Cifras Preliminares y Reacciones

Con un 55% de los votos contabilizados, Asfura lidera con el 40%, seguido de Nasralla con un 39.8%, mientras Moncada alcanza un 19.2%. Estos resultados iniciales contrastan con las últimas encuestas previas a la veda electoral, que posicionaban a Nasralla en la cima.

Impacto del Respaldo de Trump

El apoyo de Trump, que también incluyó la promesa de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, parece haber influido en el electorado que busca relaciones estrechas con EE.UU., un socio clave por sus inversiones en el país.

Tensiones en el Proceso Electoral

A medida que se desarrolla la jornada electoral, la tensión aumenta. Críticas han emergido sobre la interferencia directa de un líder extranjero en los asuntos hondureños, con analistas argumentando que este tipo de involucramiento puede socavar la soberanía nacional.

Desafíos Económicos y Sociales

EE.UU. ha proporcionado alrededor de $194 millones en ayuda a Honduras en 2023, fondos que están destinados a desarrollo, salud y seguridad. Aunque esta cifra es pequeña en comparación con el tamaño de la economía, tiene un impacto significativo en las comunidades más vulnerables del país, que dependen en gran medida de las remesas enviadas desde el extranjero.

Críticas Académicas a la Interferencia

Expertos como Dana Frank, profesora emérita en la Universidad de California, señalan que el intento de Trump de influir en la elección representa «un acto de agresión». Frank subraya que los votantes son conscientes del impacto que las decisiones de EE.UU. pueden tener en su economía, particularmente en la prosperidad de los emigrantes y las remesas que sostienen el país.

El Clamor por un Proceso Soberano

Christopher Sabatini de Chatham House critica abiertamente la injerencia de Trump, argumentando que debería haber un proceso electoral soberano en el que los hondureños decidan su futuro sin presiones externas. Las acusaciones de posible fraude electoral y manipulación también han comenzado a circular, generando incertidumbre sobre la transparencia de la contienda electoral.

La Influencia de Trump en América Latina

La intervención directa de Trump en las elecciones hondureñas se inscribe dentro de un patrón más amplio en el que ha apoyado a líderes alineados con su visión, buscando establecer un hemisferio latinoamericano más alineado con su agenda política.

Mientras la elección avanza, las repercusiones de las declaraciones de Trump podrían marcar un precedente para futuros procesos democráticos en la región.