El Impacto de las Billeteras Virtuales en Nuestras Finanzas

Una nueva regulación de la Comisión Nacional de Valores busca equilibrar el uso de cauciones en los fondos de inversión, afectando directa y significativamente a las billeteras virtuales como Mercado Pago.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció una medida clave este jueves, limitando al 20% la participación de cauciones en los fondos comunes de dinero, conocidos como money market. Esta decisión se produce tras una recomendación del Banco Central, que ha observado un notable incremento en la inclusión de este tipo de inversiones dentro de las carteras, lo que podría afectar su rendimiento.

En el comunicado, la CNV y el BCRA argumentan que establecer un tope es esencial para mantener el buen funcionamiento de la política monetaria, que se implementará a partir del 1 de diciembre.

Impacto de las Nuevas Regulaciones en las Billeteras Virtuales

Las cauciones son frecuentemente comparadas con un plazo fijo en el mercado de valores, ofreciendo liquidez a tasas de interés que, en ocasiones, pueden duplicar las de los depósitos tradicionales. Según el experto en inversiones José Ignacio Bano, en este contexto, “las partes involucradas son quienes buscan financiamiento y quienes cuentan con dinero para prestar a cambio de una tasa”.

Estos instrumentos financieros son cruciales para las billeteras virtuales, como Mercado Pago, que utilizan cauciones y plazos fijos para rentabilizar los saldos de sus usuarios.

Bano explica que la nueva medida afectará la disponibilidad de financiamiento, lo que podría resultar en un aumento en las tasas de cauciones. Esto se debe a que habrá menos fondos dispuestos a prestar en este segmento.

Composición de Inversiones en Fondos Comunes

Según datos de la cámara de fondos comunes de inversión, las principales billeteras tienen diferentes concentraciones de cauciones en sus carteras:

Mercado Fondo: 14.07% en cauciones, 42.78% en cuentas remuneradas, 43.15% en plazos fijos.

Ualá Ahorro Pesos: 33.85% en cauciones, 18.95% en cuentas, 47.2% en plazos fijos.

Delta Pesos (Personal): 24.7% en cauciones, 32.41% en cuentas, 42.89% en plazos fijos.

Allaria Ahorro (Prex): 20.51% en cauciones, 38.27% en cuentas, 29.64% en plazos fijos.

El expertis indica que es probable que aquellos fondos que superen el límite del 20% en cauciones vean una disminución en su rendimiento. Sin embargo, el impacto será insignificante para el resto de los fondos con menor exposición a estas inversiones.

Inyecciones de Liquidez y Políticas del BCRA

Esta decisión también se enmarca en un contexto donde el Banco Central busca aumentar la liquidez en el sistema financiero. Recientemente, se redujo en un 3.5% el encaje requerido a los bancos, al mismo tiempo que se incrementó la proporción de activos que pueden estar compuestos por bonos. Además, a partir del 1 de diciembre, el mínimo diario en efectivo que deben mantener las entidades pasará del 95% al 75%.