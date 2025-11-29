El impacto de las billeteras virtuales en tus finanzas

La Comisión Nacional de Valores ha establecido un nuevo límite del 20% para las inversiones en cauciones dentro de los fondos money market. Esto representa un cambio significativo para las billeteras digitales como Mercado Pago, que dependen de estos instrumentos para ofrecer rendimientos atractivos a sus clientes.

El nuevo reglamento, que entra en vigor el 1 de diciembre, responde a la reciente alerta del Banco Central sobre el aumento inusitado en la participación de cauciones en las carteras de fondos comunes de inversión (FCI). La CNV argumenta que este límite es crucial para mantener la estabilidad en la política monetaria.

¿Cómo Afectará Esta Nueva Medida a las Billeteras Virtuales?

Las cauciones, a menudo referidas como el «plazo fijo» del mercado de valores, permiten obtener liquidez a tasas superiores a las de otros instrumentos tradicionales. Según el asesor de inversiones, José Ignacio Bano, estas prácticas son vitales para equilibrar la oferta y la demanda en el mercado.

“Al limitar la participación de cauciones, aquellos que buscan financiamiento verán menos opciones disponibles, lo que podría incrementar las tasas que están dispuestos a pagar”, explica Bano. Este panorama podría influir en las decisiones de inversión de las principales billeteras digitales, que utilizan cauciones, plazos fijos y cuentas remuneradas para ofrecer rentabilidad a sus usuarios.

Composición de los Fondos Comunes de Inversión

Los fondos de billeteras digitales como Mercado Pago están compuestos de varias categorías, donde las cauciones juegan un papel fundamental. A continuación, un vistazo a cómo están distribuidos algunos de ellos:

Mercado Fondo: 14,07% en cauciones, 42,78% en cuentas remuneradas, 43,15% en plazos fijos.

Ualintec Ahorro Pesos (Ualá): 33,85% en cauciones y pases, 18,95% en cuentas remuneradas, 47,2% en plazos fijos.

Delta Pesos (Personal): 24,7% en cauciones, 32,41% en cuentas remuneradas, 42,89% en plazos fijos.

Allaria Ahorro (Prex): 20,51% en cauciones, 38,27% en cuentas remuneradas, 29,64% en plazos fijos.

Implicaciones a Futuro

Bano anticipa una posible disminución leve en los rendimientos de los fondos con mayor exposición a cauciones. Este ajuste podría retirar liquidez de los fondos y, en consecuencia, impactar en las tasas ofrecidas a los usuarios.

Además, esta directiva complementa otras iniciativas recientes del Banco Central, que ha reducido el encaje bancario del 95% al 75% y ha aumentado la proporción de bonos que los bancos pueden utilizar. Estas decisiones, consonantes con la nueva regulación, buscan fortalecer la liquidez del sistema financiero argentino.