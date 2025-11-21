El joven francés que desafía al narcotráfico en Marsella tras perder a sus dos hermanos

Amine Kessaci, un joven activista francés, se ha convertido en la voz de la resistencia contra el narcotráfico tras la trágica muerte de su hermano menor, Mehdi. Este nuevo asesinato ha encendido la alarma sobre la creciente violencia en Francia.

La Promesa de un Activista

«Ayer perdí a mi hermano. Hoy alzo la voz», escribió Kessaci en Le Monde un día después del funeral de Mehdi, asesinado a tiros en Marsella. Según el gobierno, este ataque representa un momento crítico en la lucha contra las drogas en el país.

El Contexto Violento

Mehdi Kessaci, de 20 años, fue abatido el 13 de noviembre mientras estacionaba su automóvil. Las autoridades creen que su asesinato es un mensaje intimidante dirigido a su hermano, Amine, quien ha estado en la vanguardia de la lucha contra el narcotráfico.

«Los narcotraficantes buscan quebrar nuestra resistencia», afirmó Amine, enfatizando que la violencia sólo fortalece su determinación. Este asesinato, claramente un mensaje de terror, ha llevado al ministro del Interior, Laurent Nuñez, a calificarlo de «crimen sin precedentes».

Un Activista en Tiempos Difíciles

Nacido en Marsella, Amine ha sido un defensor del medio ambiente y un férreo opositor al narcotráfico desde los 17 años. Antes de las amenazas de muerte que lo llevaron a buscar protección policial, era considerado un prometedor candidato para el partido Los Ecologistas.

Su libro, Marsella, seca tus lágrimas: vida y muerte en una tierra de drogas, narra la impactante realidad de la violencia en su ciudad costera. Mehdi es el segundo hermano de Amine que pierde la vida a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico, seguida de la muerte de su hermano Brahim en 2020.

Violencia que Exige Respuesta

Amine ha advertido que la violencia del narcotráfico se ha intensificado, afectando a comunidades enteras en los barrios más vulnerables de Marsella. Su activismo ha cobrado mayor fuerza, instando al gobierno a tomar medidas decisivas en la lucha contra este fenómeno.

El presidente Macron ha convocado una cumbre sobre drogas tras el asesinato de Mehdi, reconociendo la necesidad de una respuesta robusta. «A veces, es la burguesía del centro de la ciudad la que financia a los narcotraficantes», afirmó Macron, señalando un compromiso renovado con la lucha contra el narcotráfico.

Un Problema Nacional

Estadísticas recientes indican que en Francia hay 1,1 millones de consumidores de cocaína, lo que ha llevado a un volumen de negocio del narcotráfico que asciende a 7.000 millones de euros. Estos alarmantes datos subrayan la magnitud del desafío que enfrenta el país.

La situación en Marsella se ha agravado, y las autoridades consideran la posibilidad de utilizar al ejército para combatir el narcotráfico, un fenómeno que, según varios políticos, se ha transformado en una forma de terrorismo.

La Voz de una Generación

«Hablo porque no me queda más remedio que luchar si no quiero morir», escribió Amine, alentando a la sociedad civil a tomar posición contra el narcotráfico y a ser parte de la solución. Su determinación es un faro de esperanza en tiempos donde la violencia parece dominar.