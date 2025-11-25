El Juicio por la Causa Cuadernos Avanza Contra Cristina Kirchner y Exfuncionarios

El juicio por corrupción más significativo de Argentina se reanuda, con Cristina Fernández de Kirchner al centro de la atención, junto a un grupo de exfuncionarios y empresarios. Este caso, conocido como "Causa de los Cuadernos de las Coimas", avanza en su búsqueda de justicia.

Este martes, el proceso judicial dio un nuevo paso, donde se retomó la lectura del extenso requerimiento de elevación, que incluye declaraciones de imputados y testimonios de denunciantes como Oscar Centeno, el chofer responsable de los cuadernos que desataron este polémico caso. La audiencia se celebra en un nuevo esquema que contempla dos sesiones por semana.

Detalles del Juicio

La causa abarca a 86 imputados y se centra en más de 540 hechos relacionados con presuntos sobornos por la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015. La exposición realizada por el Ministerio Público avanza con una lectura detallada de cada segmento, y se espera que la acusación principal finalice el 2 de diciembre, para luego abordar otras causas conexas.

Pruebas y Acusaciones

Esta semana se revisarán las pruebas recopiladas por el fiscal federal Carlos Stornelli, que sustentan las acusaciones contra los implicados. La fiscalía busca demostrar que existió una asociación ilícita liderada por la expresidenta, mientras que las defensas se centran en cuestionar la validez y origen de estos materiales probatorios.

El desenlace de este juicio es crucial no solo para los involucrados, sino también para el futuro de la política en Argentina y la lucha contra la corrupción. A medida que se desarrolla este proceso, la atención tanto nacional como internacional se mantendrá centrada en los acontecimientos.