El Lobo Desata su Ira

El Club Jorge Newbery selló su clasificación a la siguiente fase del Torneo Regional Federal Amateur con una actuación convincente, al vencer 3-0 a Camioneros de Caleta Olivia en "La Madriguera". El capitán Gastón Barrientos destaca la importancia de este triunfo en el ánimo del equipo.

Con una destacada presentación, el equipo aeronauta no solo avanzó a las eliminatorias, sino que además se posicionó en el primer lugar de su grupo. Finalizando la fase regular con cuatro victorias consecutivas, Newbery ha consolidado su identidad competitiva a lo largo del torneo.

Una victoria con autoridad

A pesar de que su clasificación ya estaba asegurada, Newbery mostró su determinación al cerrar la fase regular con un rendimiento sólido ante su hinchada. El equipo capturó cada oportunidad, mantuvo dominio en el campo y mostró una madurez que genera expectativas para el futuro.

El impacto de la recuperación

En diálogo con Crónica, Barrientos recordó el partido clave que marcó el inicio de la recuperación del equipo en Caleta Olivia. Desde la llegada del director técnico Hugo Barrientos, el grupo ha seguido un camino ascendente que se refleja en los resultados.

Un punto de inflexión

“Contra este rival fue donde comenzamos a caminar con el pie derecho. Era fundamental cerrar así. Newbery terminó puntero del campeonato, y eso es un gran logro”, afirmó el capitán, resaltando el compromiso del equipo y su crecimiento colectivo.

El valor de jugar en casa

Barrientos también subrayó la ventaja de haber conseguido la clasificación en un ambiente familiar, donde la energía del público resulta crucial para el rendimiento del plantel. “No hay mejor lugar que La Madriguera para cerrar este ciclo”, enfatizó.

Desafíos en doble competencia

Con la clasificación en el bolsillo, el enfoque ahora se dirige al próximo partido en el torneo local contra Petroquímica. “Pensamos en cada partido. Estamos luchando en dos frentes y queremos ser competitivos en ambos”, dijo Barrientos, reflejando la ambición del equipo.

Adentrándose en la fase decisiva

Ahora que la fase regular ha terminado, comienza la etapa de eliminación directa, donde el margen de error es mínimo. Barrientos lo describió como “un torneo aparte”, donde la experiencia de muchos jugadores se vuelve esencial.

La fuerza del grupo

El capitán concluyó la charla resaltando la cohesión dentro del plantel: “Estamos orgullosos de vivir este presente. Todos remamos hacia el mismo objetivo”, afirmó, haciendo eco del espíritu colectivo del equipo.

Con el ánimo por las nubes y el rendimiento consolidado, Newbery se prepara para el próximo desafío, seguro de que puede seguir avanzando y consolidándose como uno de los favoritos en la región. El “Lobo” está listo para continuar su camino en la fase decisiva del torneo.