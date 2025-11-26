El ‘Loco’ Carranza se retira: ‘Llegó ese maldito momento’

El legendario arquero de Instituto, Jorge Carranza, pone fin a su carrera futbolística y deja un legado imborrable en el corazón de los aficionados. Un emotivo mensaje en redes sociales marca el cierre de una trayectoria llena de sacrificio y triunfos.

El Fin de una Era

Jorge Carranza, famoso por su impronta dentro de la cancha, ha decidido retirarse del fútbol profesional. A tan solo días de un enfrentamiento crucial para que Aldosivi de Mar del Plata mantenga la categoría, el arquero cordobés compartió su decisión con sus seguidores.

Emocionante Mensaje de Despedida

En un conmovedor post, Carranza expresó: “Llegó ese maldito momento”. Con orgullo, enfatizó que se siente feliz por la carrera que logró construir, agradeciendo a Instituto, su “gran amor” en el deporte.

Agradecimientos desde el Corazón

El arquero destacó su agradecimiento hacia aquellas personas que formaron parte de su camino. “Gracias por formarme; hiciste de mí un luchador que sobrevivió veintitantos años en un juego de talentosos”, afirmó con nostalgia. Reconoció también a cada club que le brindó la oportunidad de brillar, así como a sus compañeros, cuerpos técnicos y, sobre todo, a los hinchas que siempre lo apoyaron.

La Huella de un Grande

Carranza, de 44 años, cierra su carrera superando a grandes como el ‘Loco’ Gatti, convirtiéndose en el jugador de fútbol de primera división más veterano en participar de un partido oficial. Su legado perdurará para siempre en el fútbol cordobés, siendo considerado un verdadero ícono.

Un Camino Lleno de Pasión

“Sé que voy a extrañar con locura todo esto. Lo viví con inmensa pasión”, reflexionó Carranza, agradeciendo a su familia y amigos por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera. Este momento marca el cierre de un hermoso capítulo en la historia del fútbol argentino.