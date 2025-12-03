¿El magnesio o el colágeno te hacen ganar peso?

Existen muchos mitos en torno a los suplementos alimenticios, y uno de los más comunes es la creencia de que el magnesio y el colágeno pueden provocar aumento de peso. Sin embargo, la ciencia echa luz sobre este tema, revelando la verdad detrás de estas afirmaciones.

La Verdad Detrás de los Mitos

Tanto el magnesio como el colágeno desempeñan funciones específicas en el organismo y no están diseñados para modificar directamente el peso corporal. El colágeno es una proteína estructural con pocas calorías, mientras que el magnesio es un mineral esencial que no aporta energía.

Colágeno: Un Suplemento Beneficioso

El colágeno hidrolizado, por ejemplo, agrega alrededor de 35 a 40 calorías por cada 10 gramos, una cantidad equivalente a una fruta pequeña. Carece de grasas y azúcares añadidos, por lo que su impacto en el peso es mínimo. Su principal función es fortalecer la piel, articulaciones y huesos, además de apoyar la recuperación muscular.

El Mito del Aumento de Peso

La idea de que el colágeno “engorda” proviene a menudo de productos comerciales que incluyen saborizantes y azúcares, los cuales aumentan la ingesta calórica. Sin embargo, los suplementos puros no alteran el peso.

Beneficios del Magnesio

El magnesio tampoco aporta calorías, ya que se trata de un mineral. Su papel es crucial en más de 300 reacciones metabólicas, como la producción de energía y la regulación nerviosa, lo que lo hace esencial para un metabolismo saludable.

Contribuyendo a un Metabolismo Saludable

Mantener niveles adecuados de magnesio a través de semillas, frutos secos y vegetales de hoja verde no solo mejora la sensibilidad a la insulina, sino que también ayuda a regular la glucosa en sangre y mejora la calidad del sueño. Estos factores, a su vez, influyen en el control del peso, reduciendo el riesgo de comer en exceso.

Conectando Suplementos y Estilo de Vida

La confusión entre suplementos y productos procesados a menudo es la causa del mito de que el colágeno y el magnesio engordan. Si bien los suplementos puros no generan cambios en el peso corporal, las versiones comerciales pueden aumentar las calorías. Es clave recordar que el efecto de cualquier suplemento depende del balance energético total de la dieta y del estilo de vida.

Conclusión: Colágeno y Magnesio, Aliados para la Salud

Para resumir, tanto el colágeno como el magnesio no engordan. El colágeno aporta pocas calorías y el magnesio ninguna. Ambos pueden ser aliados poderosos para el cuidado de la piel, articulaciones, huesos y para un metabolismo saludable.