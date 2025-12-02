El moho negro de Chernobyl: ¿cómo se alimenta de la radiación?

Investigadores han hallado que un tipo de moho en Chernóbil no solo sobrevive en áreas radiactivas, sino que podría tener aplicaciones en la protección de astronautas frente a la radiación del espacio.

En un descubrimiento sorprendente, un moho negro encontrado en Chernóbil podría ofrecer más que solo resistencia a la radiación del desastre nuclear; expertos sugieren que podría utilizarse para proteger a los viajeros espaciales de los daños de los rayos cósmicos.

Un Viaje al Corazón de Chernóbil

En mayo de 1997, Nelli Zhdanova se adentró en las ruinas de la central nuclear de Chernóbil, un lugar alguna vez considerado mortal para la vida. Allí, se topó con un imprevisto hallazgo: un moho negro que prosperaba en un entorno hostil y radiactivo.

Un Ecosistema Resiliente

Mientras los lobos y jabalíes recuperaban su espacio tras la ausencia humana, el moho negro colonizaba techos y paredes de la planta, incluso alcanzando las zonas más contaminadas del reactor. Estos hongos parecen crecer hacia las partículas radiactivas, sugiriendo un comportamiento conocido como «radiotropismo».

Revolucionando la Comprensión de la Radiación

Zhdanova y otros investigadores han comenzado a redefinir la relación entre la radiación y la vida. Sus hallazgos sugieren que este moho no solo sobrevive en entornos radiactivos, sino que podría utilizarlos como fuente de energía, lo que abre posibilidades fascinantes para la ciencia y la exploración espacial.

El Legado del Accidente de Chernóbil

En 1986, el desastre de Chernóbil liberó enormes cantidades de material radiactivo. La catástrofe llevó a la creación de una zona de exclusión de 30 kilómetros, que, paradójicamente, ha permitido la proliferación de una vida antes inimaginable.

Melanina: El Secreto del Moho

La melanina, un pigmento conocido por proteger contra la radiación UV, también juega un papel crucial en estos hongos. Zhdanova sugiere que la melanina podría actuar como un escudo contra la radiación ionizante, permitiendo que el moho prospere en un ambiente que extinguiría a otros organismos.

Radiosíntesis: Un Concepto Innovador

La idea de que estos hongos puedan «alimentarse» de la radiación ha sido denominada radiosíntesis. Aunque aún en teoría, investigaciones recientes respaldan esta noción, revelando que el moho en Chernóbil no solo reacciona ante la radiación, sino que podría aprovechar su energía para crecer.

Explorando el Espacio: Un Futuro Promisor

Estudios recientes han mostrado que la misma cepa de moho, Cladosporium sphaerospermum, crece mejor en condiciones de radiación cósmica, como las que encontrarían los astronautas en sus misiones. Esto plantea la posible creación de estructuras a base de hongos que servirían de protección contra la radiación en futuras colonias en la Luna o Marte.

Caminos hacia la Micoarquitectura

La utilización de hongos para construir refugios en el espacio no solo reduciría los costos de transporte, sino que podría crear barreras autorregenerativas contra la radiación. Así como este moho ha colonizado un mundo olvidado, también podría jugar un papel crucial en la exploración de nuevos mundos en el Sistema Solar.