El novio de Ornella Calvete renuncia a su cargo en Economía por escándalo de coimas en discapacidad

En un giro inesperado, otro miembro del Ministerio de Economía abandona su puesto en medio de la polémica por las supuestas coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS). La situación se complica con la vinculación de su pareja en el escándalo.

Javier Cardini ha oficializado su renuncia como subsecretario de Gestión Productiva. Esta salida se produce tras el escándalo que involucra a Ornella Calvete, su pareja y exmiembro de la Comisión del Área Aduanera Especial en Tierra del Fuego, quien también dejó su cargo.

Investigación en Curso y Allanan Departamento

La trama se complica para ambos, ya que sus nombres surgieron en las escuchas telefónicas incluidas en la causa dirigida por el fiscal Franco Picardi y bajo la supervisión del juez federal Sebastián Casanello. Recientemente, la Justicia realizó un allanamiento en su hogar, donde se hallaron U$S 700.000 que Calvete no pudo justificar, lo que intensificó las sospechas sobre su implicación.

Detenciones y Sobornos: El Contexto del Escándalo

En el contexto de esta causa, el padre de Ornella, el empresario Miguel Ángel Calvete, fue detenido acusado de sobornos y direccionamiento de concesiones relacionadas con el área de salud. La investigación original fue impulsada por la filtración de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se mencionaba a varias figuras políticas, incluyendo a Karina Milei y a los Menem.

Vínculo con la Causa y Petición de Renuncia

A pesar de que Javier Cardini no está formalmente imputado, su nombre aparece en documentos vinculados a Calvete, lo que motivó a la cartera de Luis Caputo a solicitar su renuncia. En las transcripciones, Cardini es identificado como “el novio de Ornella”, lo que refuerza su conexión con el caso en cuestión.

Detalles sobre las Acusaciones

La acusación del fiscal Picardi establece que Calvete, Spagnuolo y otros 14 exfuncionarios formaban parte de una organización que manipulaba las adquisiciones relacionadas con Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Estos insumos, que se destacan por sus altos costos y tratamientos prolongados, incluyen tanto procedimientos quirúrgicos complejos como medicamentos para enfermedades raras.