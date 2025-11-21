El nuevo esquema económico de Caputo y el experimento de Pavlov: ¿Qué los une?

La Economía Argentina: Análisis Crítico de Marina Dal Poggetto

La economista revela las complejidades del sistema cambiario en el actual contexto político y financiero.

Marina Dal Poggetto, reconocida economista argentina, participó en el programa «Modo Fontevecchia», donde ofreció una perspectiva profunda sobre el programa económico del actual Ministro de Economía, Luis Caputo. En su análisis, comparó las estrategias del gobierno con el conocido experimento del perro de Pavlov, señalando que cada vez que el dólar ha subido, ha terminado bajando, perjudicando a quienes compraron dólares.

Desafíos del Mercado Cambiario

Durante la conversación, Dal Poggetto destacó la necesidad de recalibrar el sistema cambiario argentino. Aunque algunos economistas proponen que el dólar flote libremente, otros sugieren establecer una banda cambiaria más amplia. Según Dal Poggetto, el gobierno ha ofrecido señales mixtas, y debe ser paciente para acumular reservas fuertes antes de intervenir activamente en el mercado de divisas.

Señales del Gobierno y la Inflación

La economista mencionó que el gobierno ha reducido las tasas de interés, manteniéndolas en un nivel que, en comparación con la inflación, sigue siendo bajo. A pesar de que el dólar flota en las bandas establecidas, existe preocupación sobre cómo el gobierno manejará la demanda de pesos en el futuro. Ella cree que la acumulación de dólares, especialmente tras las elecciones, dependerá de la gobernabilidad y de reformas estructurales aún no definidas.

Comparaciones con Brasil y Estrategias de Estabilización

Dal Poggetto también comparó la situación económica de Argentina con la de Brasil, subrayando las diferencias en sus políticas monetarias. En su análisis, recordó cómo Brasil logró mantener tasas de interés positivas, lo que le permitió acumular reservas y tener un crecimiento sostenido.

En su experiencia, el desafío de Argentina radica en establecer un horizonte político estable, que permita atraer inversión extranjera y mantener un crecimiento económico sostenible. Los problemas de confianza en la economía son palpables, y la acumulación de reservas se convierte en un objetivo primordial para no repetir errores del pasado.

La Inflación y el Consumo: Un Equilibrio Necesario

Consultada sobre el efecto de la inflación en el consumo, Dal Poggetto explicó que un equilibrio adecuado entre la inflación y el tipo de cambio es clave para reactivar la economía. Reconoció que la dinámica de precios debe ajustarse para permitir una recuperación económica sólida.

A medida que Argentina navega por este complicado paisaje, las estrategias utilizadas por el gobierno y los economistas serán cruciales para enfrentar futuros desafíos. Con una mirada atenta al comportamiento del mercado y las decisiones políticas, permaneceremos a la expectativa de cómo se desarrollarán los próximos meses en la economía argentina.