El número de fallecidos en Gaza supera los 70,000, informa el ministerio de salud

El número de palestinos fallecidos ha superado las 70,000 personas desde el comienzo de la guerra en Gaza, según informa el Ministerio de Salud de la Franja. La tragedia continúa, con nuevas víctimas reportadas incluso tras el reciente cese del fuego.

Desde el inicio del conflicto, las cifras no han dejado de incrementarse. El 10 de octubre, con la implementación de un nuevo alto al fuego, se esperaba una reducción de la violencia; sin embargo, los ataques aéreos israelíes siguen en respuesta a lo que el país considera violaciones del acuerdo, mientras se recuperan cuerpos de los escombros de anteriores bombardeos.

Detalles sobre el Aumento del Toll

Recientemente, el Ministerio de Salud palestino confirmó una cifra escalofriante: 70,100 muertes desde el inicio de la guerra. Esta entidad, operada bajo el gobierno de Hamas y conformada por profesionales médicos, es considerada una fuente confiable por la comunidad internacional en lo que respecta a los datos que proporciona.

Los Trágicos Eventos Recientes

El conflicto se intensificó luego del ataque liderado por Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1,200 muertos y 250 personas secuestradas. La mayoría de los rehenes o sus restos han sido recuperados en acuerdos posteriores.

El hospital Nasser, que ha atendido a las víctimas más recientes, reportó la muerte de dos niños palestinos, hermanos de 8 y 11 años, quienes perdieron la vida tras un ataque aéreo israelí cerca de un refugio escolar en la localidad de Beni Suheila.

Reacciones y Declaraciones de las Fuerzas Israelíes

El ejército israelí aseguró que dos individuos que cruzaron a un área controlada por ellos estaban comprometidos en actividades sospechosas y que también abrió fuego en un incidente similar en el sur de Gaza. Sin embargo, el comunicado no hizo mención de los niños implicados en el reciente ataque.

Violaciones del Cese de Fuego

Desde que el cese del fuego entró en vigor, más de 350 palestinos han muerto, y tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente de romper el acuerdo. Hamas ha instado a los mediadores a presionar a Israel para que detenga las violaciones en Gaza.

El Futuro de Gaza y la Inestabilidad Regional

Un plan estadounidense para el futuro de Gaza, devastada por más de dos años de guerra, se encuentra en etapas iniciales. Este esbozo contempla la creación de una fuerza internacional de estabilización y la formación de una autoridad transitoria bajo la supervisión del presidente de EE. UU., Donald Trump, con miras a establecer un estado palestino independiente.

Operaciones Israelíes en la Región

En días recientes, Israel ha intensificado sus operaciones, incluyendo una incursión en un pueblo sirio que resultó en la muerte de al menos 13 personas, según funcionarios sirios. Israel justifica estas acciones como necesarias para capturar a sospechosos de un grupo militante que planeaba ataques.

Aumento de la Violencia en la Ribera Occidental

La violencia de los colonos israelíes también ha aumentado en la Ribera Occidental. El sábado, se reportó que 10 palestinos resultaron heridos debido a ataques en la aldea Khallet al-Louza, cerca de Belén.

En un caso controvertido, soldados israelíes fueron acusados de ejecutar a dos hombres que, aparentemente, se habían rendido, un suceso que está siendo investigado actualmente por el ejército.