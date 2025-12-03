El oscuro guion de Rocky que casi hunde a Stallone

Transformaciones en Rocky: El Final que Cambió la Historia del Cine

En 1976, una modesta película redefine el sueño americano y catapulta a Sylvester Stallone al estrellato. Pero, ¿sabías que su final original era mucho más sombrío?

El Nacimiento de un Clásico En una época donde Hollywood se sumergía en historias de antihéroes, los directores como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola estaban marcando tendencia. Entre la oscuridad y el escepticismo de los 70, surge “Rocky”, una historia que conmovería a millones y ganaría el Óscar a la Mejor Película. Sylvester Stallone, un actor en quiebra, escribió el guion en solo tres días, inspirado por una pelea memorable entre Chuck Wepner y Muhammad Ali. Sin embargo, su viaje hacia el éxito estuvo lleno de conflictos creativos y decisiones difíciles.

Un Guion Más Oscuro El personaje de Rocky Balboa tenía una versión mucho más sombría. Él no soñaba con la gloria; su objetivo era perder intencionalmente la pelea contra Apollo Creed para poder ganar suficiente dinero y abrir una tienda de mascotas con Adrian, alejándose así del mundo del boxeo, que él percibía como lleno de corrupción y odio. En el guion original, el desenlace era notablemente diferente: Rocky y Adrian abandonaban las luces del estadio, simbolizando la resignación y una vida sencilla en lugar de la victoria rimbombante que hoy conocemos.

Un Cambio Decisivo en la Narrativa El final que todos recordamos fue el resultado de decisiones cruciales. La versión original de Rocky no solo reflejaba un tono sombrío, sino que también presentaba otros personajes como Mickey Goldmill de manera más negativa. Stallone mismo admitió que el personaje de Mickey era un hombre iracundo y racista, lo cual no conectaba con la audiencia. Después de que la entonces esposa de Stallone, Sasha Czack, expresara su desagrado por el guion, los productores decidieron que era necesario reescribirlo. El resultado fue una historia de superación y autovaloración que resonó profundamente con el público.