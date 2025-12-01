El Papa aboga por un Estado palestino como «la única solución» al conflicto con Israel

Durante su reciente visita a Líbano, el Papa León XIV reafirmó su postura sobre el conflicto en Oriente Medio, subrayando que establecer un Estado palestino es "la única solución" viable para lograr la paz en la región.

El Papa León XIV destacó este domingo que la creación de un Estado palestino es esencial para resolver el conflicto en Oriente Medio, enfatizando que, aunque muchos lo reconocen, Israel aún no está dispuesto a aceptar esta solución.

Durante su vuelo desde Turquía, el pontífice estadounidense se dirigió a la prensa, declarando: «Consideramos que este es el único camino posible». Resaltó, además, que la Santa Sede busca desempeñar un papel mediador entre ambas partes, manteniendo una relación amistosa con Israel y autoasumiendo la responsabilidad de buscar un acuerdo justo para todos.

Desde su elección en mayo, León XIV ha expresado su solidaridad con Gaza y ha denunciado las difíciles condiciones de vida de los palestinos. Al llegar a Líbano, hizo un llamado a los ciudadanos a permanecer en su país en medio de la crisis que viven: «Quedarse requiere valor y una visión de futuro, incluso cuando la huida parece más fácil», comentó el Papa.

Desarrollo de Seguridad en Gaza: Un Plan de Formación Palestino

Egipto ha iniciado un programa para formar a cientos de policías palestinos que formarán parte de una futura fuerza de seguridad en la Franja de Gaza, según informó un alto funcionario palestino.

El plan, que aspira a capacitar a un total de 5,000 policías, fue anunciado en agosto por el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty. Las primeras sesiones de capacitación comenzaron en marzo para más de 500 agentes, y se han reanudado en septiembre con un número mayor de participantes.

Un joven policía palestino, de 26 años, compartió su entusiasmo por la formación: «Queremos un cese permanente de la guerra y estamos deseosos de servir a nuestro país y a nuestra gente», indicó. El objetivo general es establecer una fuerza de seguridad que sea «independiente, leal solo a Palestina y que no responda a intereses externos».

León XIV también aprovechó para abordar las tensiones en Ucrania durante su conversación con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, subrayando el papel fundamental que Turquía puede desempeñar en la mediación de ambos conflictos.