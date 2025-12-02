El Papa insta a EE.UU. a optar por el diálogo en lugar de la fuerza en Venezuela

El vuelo papal transatlántico desde Beirut a Roma se convirtió en el escenario de una conferencia de prensa donde León XIV abordó cuestiones críticas sobre la situación mundial y su visión para el futuro.

A BORDO DEL VUELO PAPAL – León XIV, continuador de una tradición instaurada por su antecesor argentino, se dirigió a los medios después del despegue de su avión desde Beirut. En una amena charla, donde expresó su agradecimiento a los periodistas, el Pontífice respondió preguntas sobre temas de gran relevancia, entre ellos, la creciente tensión en Venezuela.

Críticas a las políticas de EE. UU.

El Papa León XIV fue claro y directo al abordar la situación en Venezuela, donde fue crítico con las acciones de su país natal. Resaltó que la intervención militar no es una solución viable para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. «Debemos buscar alternativas como el diálogo y la presión económica», afirmó el Pontífice, enfatizando que las decisiones más relevantes deben enfocarse en el bienestar del pueblo venezolano.

Promoviendo el diálogo como alternativa

En el avión, León XIV compartió su compromiso de trabajar con la Conferencia Episcopal para encontrar soluciones que beneficien a la población, destacando que «el pueblo es el que más sufre» en situaciones de conflicto. El Papa instó a las autoridades a explorar el diálogo, en lugar de optar por la violencia o la invasión.

Visitas futuras y proyectos de paz

Sobre sus próximos viajes, el Papa confirmó su interés por visitar Argentina y Uruguay, así como su deseo de regresar a Perú. Sin embargo, aclaró que estos viajes aún están en planificación y no serán inmediatos. León XIV también reveló sus intenciones de visitar Argelia, donde desea continuar el diálogo interreligioso entre el cristianismo y el islam.

Compromiso con la paz en Medio Oriente

El Pontífice también se pronunció sobre el conflicto en Medio Oriente. Aseguró que la Santa Sede está trabajando en secreto para mediar entre las partes y promover la paz. Afirmó haberse reunido con representantes de diferentes grupos con la esperanza de cerrar un acuerdo pacífico.

León XIV subrayó la importancia de las negociaciones y el diálogo en lugar de la violencia. «Nuestra misión no es pública, pero estamos comprometidos en convencer a todos para que dejen las armas y busquen soluciones pacíficas», destacó. La situación de la carta de Hezbollah sirvió como un recordatorio de los complejos desafíos que enfrenta la región, pero el Papa se mantuvo firme en su mensaje: «El diálogo es la clave».