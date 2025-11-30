El Papa León XIV en Líbano: ‘La única solución en Palestina es dos estados’

En su primera travesía internacional, el Papa Leo XIV llegó a Beirut con un mensaje claro de esperanza, buscando restaurar la paz en un país sumido en la incertidumbre económica y tensiones políticas.

Durante su visita a Líbano, el Papa Leo XIV hizo un llamado a la unidad nacional, instando a los líderes a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos por un futuro pacífico. «La paz no solo debe ser una aspiración, sino una necesidad diaria», declaró el pontífice en un encuentro con las autoridades locales.

Un Recibimiento Espectacular en Beirut

El Papa llegó en un jet militar libanés, siendo recibido por el presidente Joseph Aoun, el presidente del parlamento Nabih Berri y el primer ministro Nawaf Salam, quienes le ofrecieron una ceremonia de bienvenida conmovedora. Una multitud de ciudadanos, ondeando banderas libanesas y del Vaticano, le dio la bienvenida en su camino hacia el Palacio Presidencial.

Un Encuentro Significativo

En la reunión en el Palacio Presidencial, el pontífice tuvo un momento simbólico al regar un árbol de cedro y firmar el Libro de Honor. En su mensaje, expresó su deseo de bendiciones para el pueblo libanés, reafirmando su ferviente deseo de que la paz reine en la región.

Una Solución para Palestina

En su trayecto desde Turquía, el Papa Leo XIV reafirmó la importancia de una solución de dos estados para Israel y Palestina. Durante el vuelo, compartió con los periodistas que esta propuesta ha sido apoyada por la Santa Sede durante años, a pesar de la actual negativa de Israel a aceptarla.

Un Rol Mediador

El Papa se mostró comprometido a ser un mediador imparcial en el conflicto, trabajando con ambas partes para ayudar a lograr una solución justa. También destacó la colaboración del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el trabajo diplomático para facilitar el diálogo.

Un Viaje Espiritual en Turquía

Antes de llegar a Líbano, Leo XIV participó en oraciones en la Catedral Armenia Apostólica de Estambul y celebró una liturgia con el Patriarca Ecuménico Bartolomé. También visitó la emblemática Mezquita Azul y celebró una misa en el Volkswagen Arena.