El papa León XIV exige liberar a más de 300 estudiantes secuestrados en Nigeria.

El pontífice se pronunció enérgicamente durante el rezo del Ángelus, pidiendo la liberación inmediata de los rehenes y destacando la angustiante situación que viven en el país.

En un conmovedor llamado a la acción, el Papa León XIV manifestó su profundo dolor por el secuestro de más de 300 estudiantes y profesores en Nigeria, perpetrado en la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s. Durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice instó a las autoridades a intervenir de inmediato para asegurar el rescate de los secuestrados.

Un Llama de Esperanza para las Familias Afectadas

El Papa, visiblemente afectado, expresó haber recibido la noticia “con inmensa tristeza”. Dirigiéndose a las familias de las víctimas, lanzó un clamor por la pronta liberación de los rehenes e instó a las autoridades a tomar medidas efectivas.

Detalles del Secuestro: Un Asalto Nocturno Desgarrador

El ataque tuvo lugar alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un grupo armado irrumpió en el internado de St. Mary’s. Según la Asociación Cristiana de Nigeria, un total de 315 personas, incluyendo 303 estudiantes y 12 docentes, fueron raptadas. El obispo Bulus Yohanna confirmó la cifra tras un exhaustivo conteo entre los sobrevivientes.

Una Incremento de Cibercriminalidad: Más Ataques en el País

El secuestro en Papiri es solamente una muestra de la creciente ola de violencia en Nigeria. En una semana reciente, otros ataques han dejado cicatrices profundas en varias comunidades:

– El lunes, 25 estudiantes fueron secuestradas de un internado en Kebbi.

– El martes, 38 feligreses fueron raptados durante un asalto a la Iglesia Apostólica en Eruku, estado de Kwara, donde lamentablemente se reportaron también muertes.

Estos incidentes reflejan una escalada de violencia que amenaza constantemente a instituciones educativas y religiosas, a la vez que resaltan la peligrosa actividad de bandas criminales y grupos yihadistas como Boko Haram.

Medidas de Prevención y Seguridad: Un Gobierno en Crisis

Ante esta alarmante situación, el Gobierno nigeriano ordenó el cierre temporal de 41 internados en estados considerados de alto riesgo, incluyendo Níger y Kebbi. Binta AbdulKadir, directora de Educación Secundaria Superior, explicó que esta decisión busca prevenir futuros ataques mientras se intensifican las operaciones de búsqueda y rescate.

La Respuesta Internacional: Un Llamado a la Justicia

La Unión Africana, a través de su Comisión liderada por Mahmoud Ali Youssouf, condenó enérgicamente los secuestros y demandó justicia. Además, UNICEF alertó sobre la desprotección de los centros educativos, revelando que solo el 37 % de las escuelas en los diez estados más afectados cuentan con sistemas de alerta adecuados.

Una Crisis Prolongada: El Panorama Educativo en Nigeria

Desde hace más de una década, Nigeria ha enfrentado una creciente violencia en torno a sus instituciones educativas. Este contexto de inseguridad recuerda el emblemático caso de 2014, cuando Boko Haram secuestró a 276 niñas en Chibok, de las cuales aún hay muchas desaparecidas. La continuidad de estos ataques refuerza la urgencia de una intervención internacional para proteger a los niños y asegurar su derecho a la educación en un ambiente seguro.