El Papa León XIV firma declaración con el Patriarca Bartolomé y visita la Mezquita Azul en su viaje a Turquía

En su primer viaje oficial, el Papa Leo XIV aterrizó en Turquía, buscando promover la paz y la unidad entre las religiones en un mundo dividido.

Un Encuentro Histórico en el Patriarcado Ecuménico

El pasado sábado, Papa Leo XIV visitó el Patriarcado Ecuménico en Estambul, marcando un hito en su pontificado. Recibido por el Patriarca Bartolomé, el evento resaltó la importancia de la reconciliación entre las sectas cristianas.

Ambos líderes encendieron juntos una vela y veneraron un ícono sagrado antes de dirigirse al interior de la Iglesia Patriarcal de San Jorge, donde llevaron a cabo una doxología, un acto de alabanza y unidad.

Asistencia Internacional y Declaración de Unidad

La ceremonia contó con la participación de altos dignatarios religiosos, incluido el Patriarca Teodoro de Alejandría, representantes de las Iglesias de Constantinopla y Roma, así como funcionarios diplomáticos de renombre, como el Secretario de Estado de EE. UU., Michael Rigas.

A continuación de la ceremonia, el Papa y el Patriarca firmaron una declaración conjunta, reafirmando su compromiso hacia el ecumenismo y explorando la posibilidad de establecer una fecha común para la celebración de la Pascua entre católicos y ortodoxos.

Visita a la Mezquita Azul: Un Gestos de Respeto

Además de su visita al Patriarcado, el Papa Leo XIV también se acercó a la emblemática Mezquita Azul. Al entrar, se quitó los zapatos y mostró un profundo respeto por el lugar y la fe de quienes allí se congregan, aunque, a diferencia de sus predecesores, no realizó una oración.

Inicialmente, el Vaticano había informado que el Papa había orado en la mezquita, pero luego aclaró que su visita fue en un “espíritu de contemplación y escucha”.

Mirando Hacia el Futuro

Este viaje no solo representa el inicio de su pontificado internacional, sino que también se anticipa que el Papa Leo XIV, primer papa estadounidense, aborde temas clave sobre la paz en el Medio Oriente en su próxima visita a Líbano.