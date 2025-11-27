El Papa León XIV hace un llamado a la paz en Ankara en su primer viaje internacional

En su primera visita al extranjero, el Papa Leo XIV enfatiza la importancia de Turquía como un puente para el diálogo y la estabilidad mundial.

Un Recibimiento Ceremonial en Ankara

El Papa Leo XIV fue recibido con honores militares a su llegada a Ankara, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan en el palacio presidencial. Este encuentro marcó el inicio de una jornada significativa en la que se abordaron temas cruciales sobre la paz y la cooperación internacional.

Turquía: Un Faro de Estabilidad Global

Durante su discurso ante Erdogan y el cuerpo diplomático, el Papa destacó el papel histórico de Turquía como un vínculo entre Oriente y Occidente, así como entre diferentes religiones y culturas. “Que Turquía sea un faro de estabilidad y cercanía entre los pueblos, en servicio de una paz justa y duradera”, declaró, instando a fomentar el diálogo en tiempos de división.

«El Futuro de la Humanidad Está en Juego»

El Papa mencionó la creciente violencia en todo el mundo, haciendo eco de su predecesor, el Papa Francisco, al lamentar que los conflictos actuales parecen una “tercera guerra mundial luchada a pequeños fragmentos”. Leo XIV enfatizó la necesidad de desviar recursos de armamento a la lucha contra el hambre y la pobreza, advirtiendo que “no debemos ceder ante la conflictividad”, ya que el futuro de la humanidad depende de ello.

En Contexto de Conflictos Internacionales

El viaje se produce en un contexto delicado para Medio Oriente, con un frágil alto el fuego en Gaza y recientes ataques en Líbano. Aunque no se refirió a estos conflictos de manera directa, su mensaje subraya la urgencia de generar espacios de paz y diálogo.

Conmemorando un Hito en la Historia del Cristianismo

Además de su apelación a la paz, el viaje del Papa a Turquía coincide con la celebración del aniversario número 1,700 del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo. Este evento, que se llevó a cabo en el año 325, sentó las bases de la fe cristiana con la creación del Credo Niceno. El Papa Leo XIV se reunirá con el Patriarca ortodoxo griego Bartolomé en Estambul para conmemorar esta importante fecha que también fue objeto de un compromiso de su predecesor, el Papa Francisco, antes de su fallecimiento.