El Papa León XIV llama a la unidad del mundo cristiano en la ceremonia de Nicea

El Papa Leo XIV se reunió con líderes de las iglesias Oriental y Occidental en Nicaea, un lugar emblemático en la historia cristiana, para orar por la unidad entre los fieles de diversas tradiciones religiosas.

En una jornada histórica, el Papa Leo XIV, junto al Patriarca Bartolomé I y otros líderes religiosos, se congregó en el sitio donde se celebró el primer concilio de la Iglesia hace casi dos mil años. La ceremonia, que tuvo lugar en el mismo lugar donde se definió el Credo Niceno, reflejó el anhelo por superar las divisiones centenarias en el mundo cristiano.

El Consejo de Nicaea: Un Hito en la Historia Cristiana

El Concilio de Nicaea, celebrado en el año 325 d.C., es considerado un momento clave en la historia de la Iglesia, ya que en esa época las iglesias Oriental y Occidental compartían una única fe. Desde el Gran Cisma de 1054, estas comunidades han estado divididas. Sin embargo, el Credo Niceno sigue siendo un pilar de la fe para millones de cristianos en diversas denominaciones.

Durante la ceremonia, Bartolomé I subrayó la importancia del concilio al declarar que es «la semilla de la existencia cristiana», enfatizando que el encuentro no solo busca recordar el pasado, sino también vivir la fe en el presente.

Detalles del Encuentro en Nicaea

El evento se celebró en un entorno único, donde la caída del nivel del agua ha expuesto los restos de la Basílica de San Neófito, que se cree fue construida en el mismo lugar del concilio. Las melodías de himnos católicos y ortodoxos resonaron alternativamente, simbolizando la unidad en la diversidad.

Clérigos de diversas tradiciones, incluyendo las iglesias siríaca, copta, armenia, malankara, protestante y anglicana, también participaron en la ceremonia, demostrando un compromiso renovado hacia la cooperación interreligiosa.

Un Llamado a la Paz

En su discurso, el Papa Leo XIV hizo un llamado contundente: el uso de la religión para justificar la violencia y el fanatismo debe ser repudiado. Prometió fomentar el diálogo y la colaboración entre las distintas comunidades religiosas.

Protesta Breve pero Significativa

Previo al ritual, un pequeño grupo de miembros del Partido de Nuevo Bienestar organizó una protesta pacífica en Nicaea. La manifestación se desarrolló bajo la supervisión de la policía, demostrando un compromiso con el orden y la seguridad durante un momento tan sensible.