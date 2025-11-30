El Papa León XIV llega a Líbano con un mensaje urgente de paz

El papa León XIV aterrizó este domingo en Beirut, lanzando un mensaje de esperanza y unidad en un momento crucial para un país sumido en crisis.

Bienvenida emotiva en Beirut

El pontífice, naturalizado peruano, aterrizó a las 15.45 hora local para una visita oficial de 48 horas, que el gobierno ha declarado como feriado nacional. La llegada del papa fue celebrada con salvas militares, sirenas y una multitud de ciudadanos que se reunieron en las calles. Este es el primer viaje papal a Líbano desde la visita de Benedicto XVI en 2012.

Un escenario de desafíos

Joseph Aoun, el presidente, lideró la recepción en un contexto marcado por tensiones internas y un colapso económico que comenzó en 2019. Los efectos de la explosión del puerto de Beirut en 2020 y el reciente conflicto entre Hezbolá e Israel han dejado huellas profundas en la sociedad libanesa.

El sentir de la juventud libanesa

A pesar de la disminución del número de cristianos en el país, la figura del papa atrae multitudes. “Vine a decir que los libaneses somos un solo pueblo,” compartió Zahra Nahla, una joven de 19 años, que expresó sus deseos de que el papa hubiese visitado el sur, una región que ha sufrido mucho durante la guerra.

Un mensaje en medio del conflicto

En las calles, incluso en los vecindarios del sur, simpatizantes de Hezbolá se unieron a las celebraciones. Mostraron su apoyo con pancartas y banderas del Vaticano, pidiendo al papa que hable en contra de lo que consideran agresiones israelíes. A pesar del alto el fuego en la región, la tensión sigue latente.

La gira de León XIV por Turquía

Antes de llegar a Beirut, el papa llevó a cabo una visita de cuatro días a Turquía. Durante su estancia, promovió la unidad entre católicos y ortodoxos, cerrando su recorrido con una liturgia en la catedral ortodoxa de San Jorge, donde instó a construir paz en tiempos de violencia.

Compromisos de unidad

En su encuentro con el patriarca ortodoxo Bartolomé I, los líderes firmaron una declaración conjunta para avanzar hacia la unidad. Este esfuerzo también busca fortalecer los lazos con el gobierno turco y las comunidades cristianas locales.

Un estilo conciliador

León XIV ha demostrado ser cauteloso en su primera gira, equilibrando llamados a la paz con el respeto por las sensibilidades políticas y religiosas. Para Hugues de Woillemont, presidente de la Obra de Oriente, la decisión de visitar Líbano es un acto de valentía que refuerza el apoyo a las comunidades cristianas de la región.

Una visita relevante

El papa permanecerá en Líbano hasta el martes, con planes de celebrar una misa multitudinaria, reuniones con líderes de diversas confesiones religiosas y visitas a áreas afectadas por la crisis. Su presencia busca ofrecer más que discursos; es un intento de promover la unidad nacional y ayudar a aliviar el sufrimiento en un país que anhela estabilidad.