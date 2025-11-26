El papel del docente: ¿un límite para el aprendizaje en casa?

La propuesta del Gobierno nacional de implementar una Ley de Libertad Educativa podría cambiar el panorama educativo en el país, ofreciendo nuevas alternativas para las familias y redefiniendo la figura del docente.

El Gobierno argentino está gestando un proyecto pionero: la Ley de Libertad Educativa, que busca sustituir la Ley de Educación Nacional 26.206. Esta legislación propone un modelo más flexible y autónomo, permitiendo a las escuelas mayor libertad y a las familias un papel más protagónico en la educación de sus hijos. Entre las novedades, se destaca la inclusión de la educación en el hogar como una opción legítima, equiparada a la educación presencial, híbrida o a distancia, con la implementación de exámenes periódicos para certificar el aprendizaje.

Reacciones y Oportunidades en el Nuevo Contexto

A pesar de las preocupaciones de sindicatos docentes sobre la posible erosión del papel del Estado y el aumento de la desigualdad educativa, hay voces dentro del movimiento educativo que ven esta reforma como una oportunidad única. Dolores Smith, directora de FreeQuest Academy, apoya la iniciativa del secretario de Educación, Carlos Torrendell, pero enfatiza que la clave es hacer de esta modalidad una opción, sin reemplazar el sistema educativo tradicional.

¿Qué Ofrece FreeQuest Academy?

FreeQuest se presenta como un colegio digital privado, registrado en Florida, con dos enfoques: un programa en inglés basado en la currícula estadounidense y un programa en español alineado con el sistema educativo argentino. Este modelo está diseñado para ofrecer flexibilidad a las familias que buscan alternativas dentro del sistema formal.

Smith describe FreeQuest como un “sistema de escolarización a distancia”, donde los alumnos estudian desde casa, utilizando una plataforma digital que organiza contenidos y evaluaciones. Sin embargo, destaca que los estudiantes apegan a una currícula oficial y deben completar ciertos requisitos para recibir su boletín.

Desafíos en la Enseñanza Virtual

Smith aborda el papel del docente en este nuevo paradigma. Asegura que, en muchos casos, el formato tradicional de aula “limita” el aprendizaje de los alumnos. En su perspectiva, el modelo actual prioriza más la organización administrativa del sistema que el aprendizaje efectivo, sugiriendo que los alumnos pueden beneficiarse de un entorno más personalizado.

A pesar de que esta modalidad presenta ventajas, Smith reconoce que la socialización es un desafío. Para mitigar esto, FreeQuest propone actividades presenciales para materias como Arte y Música, instando a las familias a crear espacios que faciliten la interacción social fuera del entorno digital.

Aspectos Económicos y Certificación del Aprendizaje

En términos de costos, Smith informa que el programa en español tiene un valor aproximado de 100.000 pesos anuales, dividido en diez cuotas, un precio similar al de algunas escuelas privadas en áreas metropolitanas.

Un aspecto crucial es cómo se certifica lo aprendido. FreeQuest utiliza evaluaciones de tipo multiple choice y al finalizar el ciclo escolar emite un boletín oficial de Estados Unidos, que puede ser apostillado y utilizado para equivalencias en Argentina. Según Smith, alumnos de FreeQuest ya están accediendo a universidades tanto en el país como en el extranjero.

El Futuro de la Educación en el Hogar

Si la Ley de Libertad Educativa se aprueba, la educación en el hogar se formalizaría como una opción regulada en Argentina, lo que facilitaría la conexión entre instituciones como FreeQuest y el sistema local. Smith considera este proyecto “difícil pero necesario”, defendiendo la ampliación de alternativas educativas para que las familias puedan escoger entre diversas modalidades de enseñanza.