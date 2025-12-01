El paso de Lilia Lemoine por Tecnópolis K y su aparición en C5N

La historia de Lilia Lemoine no es la típica trayectoria política. Desde sus inicios como cosplayer hasta su actual papel como diputada, su viaje está lleno de giros inesperados.

Un Pasado Colorido en Tecnópolis

En una reciente revelación, se compartió un video antiguo donde Lilia Lemoine, en su faceta de diseñadora de vestuario, promocionaba talleres en Tecnópolis. En este programa emitido por C5N, la joven, con cabellera negra y un estilo llamativo, mostraba sus innovadores trajes para la convención Comicópolis, un evento dedicado a la cultura del cómic y el anime que surgió en 2014.

Participación en la Cultura Pop

En ese entonces, Lemoine combinaba su pasión por los disfraces con su carrera como maquilladora y fotógrafa, siendo reconocida en el circuito de convenciones internacionales. Conocida como «Lady Lemon», atrajo la atención de miles de seguidores en redes sociales y se destacó por sus trajes elaborados.

Un Cambio Ideológico Significativo

Años más tarde, su relación con el streamer Emmanuel Danann la llevó a explorar nuevas ideas políticas. Lemoine comenzó a cuestionar el feminismo dominante y adoptó posturas conservadoras, sorprendiendo a muchos con su giro hacia el liberalismo durante la pandemia de COVID-19.

Entrando en la Política

En 2019, Lemoine dio sus primeros pasos en el ámbito político como candidata a diputada nacional por Buenos Aires, aunque su participación pasó desapercibida. Sin embargo, su nexo con Javier Milei fue fortalecido tras su relación con Danann, convirtiéndose en una figura clave en la campaña de «La Libertad Avanza».

Del Arte al Activismo

Una vez establecida en la política, Lemoine dejó atrás su faceta artística. Se convirtió en una aliada cercana de Milei, desempeñándose como asesoría de imagen y convirtiéndose en una ferviente activista de la nueva propuesta política. En 2024, Lemoine confesó su relación afectiva con Milei, aunque hoy su vínculo se centra en la militancia.

Un Nuevo Rostro en el Congreso

Elegida diputada nacional en 2023, Lilia Lemoine se ha destacado por su enfoque directo y sin tapujos. Se considera una de las voces más disruptivas en el Congreso, desafiando el estatus quo y encarnando una renovación en la forma de hacer política en Argentina.

La Metamorfosis de una Influencer a Diputada

Hoy, Lemoine representa una combinación singular de cultural y política, utilizando las redes sociales para amplificar su mensaje y conectar con una nueva generación de votantes. Su camino de cosplayer a diputada refleja un cambio profundo y sorprendente en el ámbito político argentino.