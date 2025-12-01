El Periodismo de Cable Brilló en los Premios Martín Fierro 2025

La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2025, transmitida por C5N, atrajo la atención de los medios y los fanáticos, especialmente por ser la primera vez que esta señal actuaba como anfitriona del evento de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina). Además, la asistencia de Jorge Rial generó expectativas, sobre todo por su relación con Luis Ventura, quien podría haber entregado un premio a su exsocio en caso de ganar.

Triunfo inesperado en la noche de premiaciones

El programa «Argenzuela» se alzó con el Martín Fierro al mejor ciclo periodístico. Sin embargo, la ausencia de Rial fue notable, dejando a Diego Brancatelli y al resto del equipo a cargo de recibir el galardón en escena.

Renovación de talentos en la televisión argentina

Los premios de este año brindaron una clara muestra de la renovación de talentos en casi todas las señales de cable del país, destacando la importancia del ejercicio del periodismo crítico y profesional como pilar de la democracia.

Esto no les gusta a los autoritarios El periodismo valiente y comprometido puede incomodar a quienes pretenden monopolizar la verdad.

Reconocimiento a nuevos rostros de la pantalla

Uno de los premiados fue Héctor Maugeri, quien, a pesar de su trayectoria en la prensa escrita, se considera un «novato» en televisión. Su programa «+Caras» ganó el Martín Fierro al Mejor Programa de Entrevistas. Maugeri agradeció a su compañera Liliana Castaño por ser su apoyo incondicional y destacó la emoción que provoca conectar con la audiencia a través de la pantalla.

La historia de Chiche Gelblung

Otro galardonado fue Chiche Gelblung, un pionero que transitó desde el mundo editorial a la televisión. Su ciclo «Chiche 2024», emitido por Crónica TV, se llevó el premio en la categoría Magazine. Gelblung es conocido por su estilo directo y su capacidad de entrevistar, hecho que incluso provocó que Javier Milei rehusara futuras entrevistas.

Una noche de diversidad y reconocimiento

Los Martín Fierro de Cable 2025 no solo celebraron a los ganadores, sino que también reflejaron la variedad de estilo y enfoque de los programas en el espectro político argentino. Desde C5N hasta La Nación+ y TN, muchos de los periodistas premiados cuentan con un pasado en Editorial Perfil, abogando por el periodismo de calidad.

La velada culminó con el Martín Fierro de Oro otorgado a Gustavo Sylvestre, destacando su trabajo en C5N y reforzando la relevancia del periodismo en la actualidad.