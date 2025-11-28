El PJ critica la reforma laboral de Milei: ‘Menos derechos, más horas y salarios más bajos’

La iniciativa laboral impulsada por el presidente Javier Milei genera controversia. Desde el Partido Justicialista advierten sobre sus posibles consecuencias negativas para los trabajadores argentinos.

El Partido Justicialista (PJ) ha manifestado su rechazo a la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei, argumentando que traerá consigo “menos derechos, más jornadas laborales” y “salarios más bajos”.

Un Panorama Laboral Desolador

El PJ afirmó que “Argentina enfrenta un deterioro laboral histórico”, sugiriendo que la situación actual recuerda a la crisis de 2001. En un comunicados, destacaron que la gestión de Milei y Caputo ha llevado al cierre de más de 19.000 empresas y a la pérdida de 276.000 empleos formales en un periodo de solo 20 meses. Este colapso afecta severamente a sectores clave como el transporte, la industria, el comercio y, de manera alarmante, la construcción, que ha visto caer su matrícula registrada en más de un 16%.

El partido enfatizó que “el Gobierno intenta promover una imagen de apoyo a las PyMES”, pero las cifras cuentan una historia diferente: las grandes empresas son responsables del 70% de los despidos. La precariedad laboral no se origina en las regulaciones actuales, sino en el desplome del consumo interno y la falta de incentivo financiero.

Cuestionamientos a la Reforma Laboral

“¿Hacia dónde nos lleva Milei?”, se interroga el PJ. Su respuesta es contundente: “La reforma laboral no es argentina; es un requisito del FMI”. Anteriormente, se habían observado las primeras fases de esta flexibilización laboral, que no solo fracasó en generar empleo, sino que aumentó la destrucción de puestos laborales.

En el comunicado se sostiene que “los cambios que plantea el Gobierno podrían consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores continúen perdiendo derechos”. Enfatizan que “el PJ se opone a la desprotección laboral, no a la reforma en sí”.

Prioridades para el Futuro Laboral

Desde el PJ, se presentan tres demandas clave: “recuperación del salario”, “reducción de la jornada laboral” y “reformas que reconozcan y actualicen derechos laborales”. Su propuesta busca una modernización sin que ello conlleve a un retroceso en las condiciones laborales.

El partido refuerza la idea de que “la productividad se logra con trabajadores capacitados y protegidos”, argumentando que asustar a la fuerza laboral con despidos solo perjudica el entorno económico.

Una firme declaración del Partido Justicialista rezuma: “Queremos un Estado que conduzca y resguarde los derechos de los trabajadores, no que facilite abusos”. En un contexto complicado, el PJ se compromete a ser un modelo de dignidad laboral y producción sostenible para el futuro.