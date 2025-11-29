El poder de Epstein: ¿Por qué los ricos no podían rechazarlo?

El reciente descubrimiento de mensajes entre la congresista Stacey Plaskett y el fallecido Jeffrey Epstein ha sacudido el panorama político estadounidense, desatando nuevas preguntas sobre la influencia del polémico financista.

El explosivo testimonio de Michael Cohen

Durante su testimonio ante el Congreso en 2019, todos los ojos estaban sobre Michael Cohen, exabogado de Donald Trump. Sin embargo, un momento inesperado ocurrió cuando los medios captaron a Plaskett enviando un mensaje de texto que por fin se reveló: era dirigido a Epstein.

Un intercambio sorpresivo

Los correos electrónicos recientemente publicados por los legatarios de Epstein han mostrado que este se comunicaba con Plaskett, sugiriéndole indagar sobre un empleado de la Organización Trump. Tras el interrogatorio, Epstein le escribió: «Muy bien hecho».

El alcance de su influencia

Este incidente ha resaltado el sorprendente poder de Epstein en los círculos políticos de Estados Unidos. Plaskett, representante de las Islas Vírgenes, defendió su comunicación, alegando que se comunicó con muchas personas ese día, incluido Epstein, quien era un votante. La congresista también enfatizó su apoyo a las víctimas y su deseo de que se revelen todos los documentos relacionados con Epstein.

Interrogantes y reacciones

Aunque Plaskett asegura que su contacto fue inofensivo, muchos se preguntan sobre la naturaleza de estos vínculos. El intercambio tuvo lugar meses antes de que Epstein fuera arrestado nuevamente, un arresto que se produjo mucho tiempo después de su primera condena por delitos relacionados con prostitución.

Las amistades e influencias de Epstein

Epstein, conocido por sus conexiones con figuras prominentes, mantuvo amistades incluso después de su condena. Entre los nombres más destacados en sus registros se encuentran académicos, empresarios y políticos, quienes fueron cuestionados sobre su relación con el financiero después de sus crímenes. Muchos de ellos, como el exsecretario del Tesoro Larry Summers, se han visto implicados en controversias por haber buscado su asesoramiento.

El círculo ecléctico

Los documentos revelan cómo Epstein utilizaba su red de relaciones para mantener su estatus en la élite. Expertos opinan que algunas amistades podían no haber sabido la verdad sobre sus actividades, o que simplemente decidieron ignorar las implicaciones de asociarse con él.

Las consecuencias de la relación

Epstein fue un maestro en el arte de las relaciones públicas, acumulando contactos y favores que luego empleaba para su beneficio. Aquellos que mantenían lazos con él se encuentran ahora en una difícil posición, enfrentando el juicio público y el escrutinio de sus decisiones pasadas.

El efecto Epstein en Washington

Desde su muerte en 2019, la sombra de Epstein ha continuado sobre muchos de sus conocidos. Las revelaciones sobre sus conexiones sugieren que el impacto de sus acciones seguirá resonando en los círculos de poder estadounidense durante mucho tiempo.