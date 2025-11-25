El Presidente se pone la camiseta de Estudiantes en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei es protagonista de un nuevo episodio en el mundo del fútbol argentino al mostrarse con una camiseta de Estudiantes de La Plata, en medio de la controversia por el trato que el club le dio a Rosario Central tras convertirse en campeón de la Liga.

Este martes, Milei llevó el emblemático uniforme al despacho presidencial, donde lo exhibió en su sillón de Rivadavia durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. Un gesto que pone de manifiesto su inclinación por el equipo platense en este contexto de rivalidades futbolísticas.

La Controversia por el Pasillo de Honor

El tema del pasillo de honor que los jugadores de Estudiantes se negaron a realizar para recibir a Rosario Central es el trasfondo de este nuevo desplante presidencial. Luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) otorgara el título al «canalla», Milei no dudó en compartir en sus redes sociales una imagen con la camiseta del club argentino, generando aún más revuelo en el ambiente futbolístico.

Un Desafío a la AFA

Este acto de Milei no es para nada aislado. Representa su oposición a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, quien se ha mostrado en contra de una posible transformación de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Mientras Tapia defiende su postura, figuras como Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, se alinean con la propuesta de Milei, lo que intensifica la competencia entre sus posiciones.

Un Gesto que Genera Opiniones

Dicha situación ha desatado una ola de comentarios, tanto a favor como en contra, en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, el presidente destacó: «Honor a la Escuela de Don Osvaldo», dejando claro que sus inclinaciones futbolísticas superan las expectativas políticas.

La Influencia del Deporte en la Política

Este episodio reafirma la conexión entre el deporte y la política en Argentina, donde las preferencias futbolísticas pueden influir en decisiones y posturas institucionales. La visibilidad de Milei con la camiseta de Estudiantes refuerza su imagen ante sus seguidores y muestra su apoyo a los clubes que comparten su visión de la industria deportiva.