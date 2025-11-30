El Presupuesto de Llaryora: Tensiones entre el PJ, la UCR y el Juecismo

El clima en el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba se vuelve cada vez más tenso ante la inminente discusión del Presupuesto 2026. El oficialismo, liderado por el gobernador Martín Llaryora, se apresta a debatir un proyecto que genera divisiones internas y críticas entre los radicales.

Las semanas previas a la sesión del miércoles están marcadas por intensas negociaciones y desacuerdos. A pesar de la presión para aprobar el presupuesto «a libro cerrado», un sector del bloque radical se opone fuertemente, abriendo un escenario de disputas internas que podría repercutir en la votación.

La lucha interna en el bloque radical

En medio de estrategias y movimientos políticos, un grupo de intendentes radicales cuestiona la aprobación del paquete económico en tiempos difíciles para los municipios. A pesar de los esfuerzos del oficialismo, algunos jefes territoriales se manifiestan descontentos con el trato que reciben por parte del gobierno provincial.

Críticas por falta de cumplimiento

Los radicales sienten que el gobierno de Llaryora no ha cumplido los acuerdos establecidos, señalado por el escaso cumplimiento del aporte del 1% en el presupuesto. «Se comunican y prometen más de lo que realmente cumplen», menciona un intendente, reflejando la frustración que existe en el interior del partido.

Posición del oficialismo en la Unicameral

El oficialismo cuenta con una nueva mayoría de 35 votos, lo que le otorga cierta tranquilidad ante la difícil sesión del próximo miércoles. Sin embargo, los cruces de palabras entre los opositores y las espadas del PJ harán que la discusión sea candente.

Reacciones de la oposición

Desde el interbloque Juntos por el Cambio (JxC), se percibe una fragmentación. Los juecistas y los mileístas han dejado claro su rechazo total al presupuesto, argumentando que carece de transparencia y no aborda las verdaderas prioridades de la provincia. El clima de desconfianza se intensifica con las acusaciones de operaciones políticas por parte del PJ.

Movimientos hacia el futuro

A medida que se acerca la sesión crucial, De Loredo, líder del bloque radical, toma la iniciativa de mantener reuniones con intendentes para consolidar una estrategia. Mientras tanto, el panorama político se torna cada vez más incierto, y la UCR se prepara para tomar decisiones que pueden marcar su rumbo en las próximas elecciones.

La hoja de ruta del debate

Los próximos días serán decisivos en la Unicameral. Con varias comisiones programadas y la crucial sesión del 3 de diciembre, el debate en torno al Presupuesto 2026 promete ser el epicentro de la atención política en Córdoba, y la postura del radicalismo será clave en este proceso.