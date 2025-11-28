El Pronóstico del Clima para Este Fin de Semana en la Ciudad y GBA

Libertad y Tormentas: Un Fin de Semana Desafiante en Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana se preparan para un fin de semana complicado, ya que las condiciones climáticas adversas continuarán afectando la región. Las alertas son claras: las tormentas cubrirán gran parte del país, y el entretenimiento al aire libre podría verse limitado.

Un Clima Alterado por Tormentas Aisladas Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se advierte que una combinación de aire cálido y húmedo proveniente del norte, junto a sistemas de baja presión que se desplazan desde el Pacífico, generará un incremento en la actividad tormentosa. Este fenómeno ha propiciado lluvias intensas y fenómenos climáticos severos en varias provincias, especialmente en Córdoba, San Luis y Corrientes.

Pronóstico para el Área Metropolitana Durante la madrugada del sábado, el AMBA será alcanzado por estas tormentas, aunque con menor intensidad en comparación con el resto del país. Se espera que las precipitaciones sean menos destructivas, minimizando la posibilidad de daño. Hasta ahora, no se han emitido alertas específicas para la capital ni el conurbano.

El Mal Tiempo Persistirá el Domingo El mal tiempo se extenderá hasta el domingo, cuando un nuevo sistema de baja presión, que avanzará desde Cuyo, provocará la reactivación de tormentas en la región. Aunque no hay alertas vigentes, existe la posibilidad de que se emitan advertencias si las condiciones evolucionan hacia eventos más intensos.

Una Caída Térmica Significativa Acompañando las tormentas, un descenso en las temperaturas dará paso a un clima más fresco. Se prevé que la mínima para el sábado oscile entre 16 y 21 grados, con condiciones similares el domingo.

El Panorama a Largo Plazo A partir del lunes, se anticipa una mejora en las condiciones climáticas, lo que permitirá un progresivo aumento en las temperaturas, alcanzando hasta 25 grados el martes. Para mediados de semana, se pronostican máximas cercanas a 30 grados, marcando el regreso de un calor veraniego.

Impactos en Otras Regiones del País Mientras Buenos Aires enfrenta tormentas moderadas, el centro y norte del país vivirán una situación más compleja, con episodios de viento fuerte y granizo en varias provincias. En algunas zonas del centro argentino se estima que las lluvias acumuladas superen los 100 milímetros.