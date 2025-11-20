El reestreno de Darín y Pietra: un vino añejado que cautiva

"Escenas de la Vida Conyugal": Un Regreso a las Emociones de la Mano de Darín y Pietra

La aclamada obra de Ingmar Bergman resurge en Buenos Aires, capturando nuevamente el interés del público con su exploración del amor y el matrimonio.

La emblemática obra «Escenas de la Vida Conyugal», creada por Ingmar Bergman en 1973, vuelve a brillar en el escenario argentino. Con un elenco estelar encabezado por Ricardo Darín y Andrea Pietra, el reestreno tuvo lugar en un Coliseo repleto, donde la audiencia fue testigo de las complejidades de la vida marital.

La Travesía de un Clásico

Desde su debut, esta obra ha dejado una huella imborrable en la cultura teatral. Traducida en distintas versiones a lo largo del tiempo, ha mantenido su esencia y relevancia, abordando temas universales que resuenan con cualquier pareja.

Un Matrimonio que Revela Verdades

Bajo la dirección de Norma Aleandro, aunque ella no pudo asistir al reestreno, la visión de la directora se percibe en cada gesto y emoción de los personajes. La historia gira en torno a Juan y Mariana, un matrimonio que navega entre la intimidad y los conflictos, con la influencia de dos hijas que, aunque no aparecen en el escenario, son palpables en la narrativa.

Minimalismo Escénico, Profundidad Emocional

El diseño escénico se caracteriza por su simplicidad: una cama doble y unos sillones son el marco perfecto para el despliegue emocional. A través de asociaciones y silencios cargados de significado, la obra revela las distintas facetas del amor: desde la dulzura hasta la confrontación de la deslealtad.

Diálogos que Resuenan

Los diálogos incisivos de la obra permiten un recorrido por las luces y sombras de una relación consolidada. Las dinámicas entre Juan y Mariana son un reflejo de las experiencias de muchas parejas, transitando por alegrías y frustraciones de una vida compartida.

Un Evento que Invita a la Reflexión

La primera función de la temporada, que continuará hasta diciembre, tuvo como invitada especial a Mirtha Legrand, quien destacó la capacidad de la obra para provocar reflexión. Al terminar, el público se sintió movido a revivir no solo las escenas presentadas, sino también sus propias vivencias.

La Química entre Darín y Pietra