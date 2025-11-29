El rol del Sr. Bessent en la crisis de crédito de Wall Street

La demora en la activación de un préstamo de 20 mil millones de dólares por parte de bancos estadounidenses hacia Argentina ha generado gran incertidumbre. Las fallas no provienen de las instituciones financieras, sino de cuestiones internas relacionadas con la implementación de garantías necesarias.

El crédito, que inicialmente parecía una solución prometedora, ha tropezado con problemas relacionados con la falta de agilidad y claridad en su estructura. El obstáculo principal ocurrió en el Tesoro de los Estados Unidos, liderado por Scott Bessent. Sin el respaldo adecuado, los bancos de Wall Street, incluidos los dirigidos por JP Morgan, no pudieron activar el mecanismo de este préstamo, lo que obligó al país a buscar alternativas menos favorables. Así, los 4.300 millones de dólares que debe Argentina el 9 de enero se financiarán a través de un modesto mecanismo de REPO que ofrece solo 5 mil millones de dólares. Este acuerdo no involucra al Tesoro de EE.UU. y depende exclusivamente de las garantías de los bancos.

La Posibilidad de Default en el Horizonte

El riesgo de default acecha a Buenos Aires.

Mientras se debate la reactivación del apoyo financiero restante de 15 mil millones de dólares—necesarios para cumplir con tres pagos del actual gobierno hasta 2027—las opciones son limitadas. Para asegurar este monto, Argentina deberá demostrar una estabilidad económica que mantenga el riesgo país por debajo de los 400 puntos básicos.

Retos Políticos y Técnicos en el Proceso de Garantías

El problema se agrava en el ámbito político, ya que el cronograma del préstamo original abarcaba diez años, lo que plantea dudas sobre la capacidad de cumplimiento por parte de futuros gobiernos. Si la situación cambiante de Argentina no se estabiliza, la presión para que el Tesoro de EE.UU. intervenga será constante. La incertidumbre sobre quién ocupará el poder en los próximos años hace que Bessent y su equipo sean reacios a asumir un riesgo a largo plazo.

Impacto en la Estrategia Financiera del Gobierno

Desde el Ministerio de Economía, la estrategia inicial buscaba presentar el acuerdo antes de fin de año, asegurando que el temor a un default se disipe. Sin embargo, ahora solo se podrá cumplir con el pago de enero utilizando los pocos fondos que se tienen.

Perspectivas Futuras y Opciones Alternativas

Con el desafío de mejorar la política cambiaria, el gobierno necesitará generar confianza a través de una mayor compra de dólares y aumentar las reservas del Banco Central. Este requisito es fundamental, no solo para el FMI, sino también para los mercados internacionales que están observando de cerca la situación argentina.

Si se requieren fondos para futuros vencimientos, Argentina puede explorar opciones como un intercambio de monedas o la recompra de bonos, ambas sin que se registre nueva deuda. Sin embargo, esto exigirá que se mantenga una tasa similar a la de reestructuración anterior, de 3,07%.

Con el 9 de enero a la vista, el camino hacia una recuperación financiera sostenible se complica aún más, lo que deja a los analistas y a la población en un estado de alerta ante posibles complicaciones económicas.