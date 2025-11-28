El secreto que pensé que me acompañaría para siempre

Superando el Silencio: La Poderosa Historia de Martina Troentle

En su juventud, Martina Troentle enfrentó una intensa lucha interna que hoy, con valentía, comparte a través de su libro, "Calladita. Una historia de abusos y silencios rotos". Su experiencia es un ejemplo impactante de resiliencia y autoconocimiento.

En 2010, Martina era una adolescente de 14 años que vivió un auténtico calvario. Tras ser víctima de abusos por parte de sus compañeros en un colegio de Belgrano, la joven soportó meses de sufrimiento. La presión social la llevó a aceptar situaciones que desdibujaron su propia voluntad, generando serios trastornos alimentarios y, eventualmente, una lucha contra la bulimia.

Un Presente Transformador

Hoy, quince años más tarde, Martina es licenciada en administración y gestión de agronegocios, y ocupa el cargo de gerente de marketing en una empresa agropecuaria. Su historia de superación se reafirma en un epifanía que vivió en diciembre del año pasado, cuando decidió abrirse a su madre.

Un Encuentro Revelador

En una noche aparentemente casual, invitar a su madre a una charla terminó siendo un punto de inflexión. «Te tengo que contar algo y necesito que me escuches», le dijo, preparándola para las difíciles revelaciones que seguirían. Su madre, incrédula y llena de culpa, escuchó atentamente mientras Martina narraba su angustiante experiencia.

De La Silencio a La Escritura

La conversación marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Martina. «No quería revictimizarme, sino terminar de liberarme», reflexiona. Así nació «Calladita», un libro que busca resignificar el sufrimiento vivido a través del humor y la ironía, evitando el enfoque revanchista.

Capítulos que Sanan

Dividido en capítulos temáticos, el libro profundiza en episodios oscuros de su adolescencia. Desde figuras como «Natalia», la líder de su grupo de amigas, hasta la coercitiva relación con otros chicos, cada página revela el sistemático abuso que sufrió.

El Poder de Contar la Historia

A lo largo del relato, Martina enfatiza que su historia no es solo un testimonio de dolor, sino un camino hacia la sanación. «No hablo desde el dramatismo; lo hago desde la empatía. Si mi historia puede ayudar a alguien más a pedir ayuda, vale la pena», concluye con determinación.

Un Mensaje de Esperanza