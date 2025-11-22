El Senado aprueba a Capitanich tras el fallido intento de Bullrich de impugnarlo

La renovación del Senado argentino avanza con la habilitación oficial de Jorge Capitanich para asumir su banca, un movimiento que promete marcar el inicio de un período legislativo lleno de tensiones y enfrentamientos.

El Senado de la Nación ha dado un importante paso hacia la renovación parlamentaria 2025–2031 al permitir que el exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, ocupe la banca que ganó en las elecciones del 26 de octubre. Esta decisión se produce en un contexto de intensa revisión de diplomas, impugnaciones, y conflictos entre el oficialismo libertario y la oposición peronista, augurando un comienzo de sesiones tumultuoso.

Revisión de Diplomas: Un Proceso Clave

Una comisión especial revisó la documentación de ocho provincias y recomendó la aprobación de los títulos de 23 senadores electos, entre ellos Capitanich, quien accede a la tercera banca provincial por la minoría. La recomendación recibió el apoyo de la mayoría de los legisladores, quienes solicitaron su inmediata inclusión en la Cámara.

La Nueva Composición del Senado por Chaco

La representación chaqueña en el Senado se completa con Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider de La Libertad Avanza, mientras que Capitanich asumirá como minoría, acompañado por Magda Ayala, Rodrigo Ocampo y María Laura Zacarías como suplentes.

Debates y Tensiones Políticas

Un punto controversial fue el pliego de María Lorena Villaverde, elegida por La Libertad Avanza en Río Negro, que fue rechazado debido a denuncias sobre su historial judicial y posibles conexiones con redes de narcotráfico. Este hecho generó un fuerte debate en el Senado y tensiones con el Gobierno.

Desafíos para el Oficialismo

A pesar de los intentos del Gobierno de frenar las impugnaciones presentando cuestionamientos contra Capitanich y Martín Soria, la estrategia resultó ineficaz. La futura líder del bloque libertario, Patricia Bullrich, lideró la ofensiva legal, pero los intentos para frenar a Capitanich y Soria fueron desactivados.

Las Impugnaciones: Un Juego Táctico

La impugnación contra Capitanich fue promovida por Rafael Serfaty, quien lo acusó de «inhabilidades éticas». Se le vincula al clan Sena, condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, además de implicaciones en irregularidades en la adjudicación de tierras y beneficios industriales. Soria, por su parte, enfrentó cuestionamientos por supuestas irregularidades en la retención de haberes durante su gestión como intendente.

Lo que se Viene en la Sesión del 28 de Noviembre

La sesión preparatoria del 28 de noviembre será crucial. Durante este encuentro, se definirá la incorporación formal de Capitanich al Senado y se votará la validez del pliego de Villaverde, quien no podrá participar debido a las impugnaciones. Además, se elegirán las nuevas autoridades del Senado, donde el oficialismo enfrenta el desafío de no contar con mayoría propia.

Desde el sector oficial, se vislumbra que, si Villaverde es excluida del Senado, continuará su labor como diputada nacional, lo que podría dar pie a nuevas controversias sobre su permanencia en la Cámara Baja.