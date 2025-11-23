El Trece en Crisis: Mirtha vs. Iván de Pineda, ¿Quién Triunfó?

Televisión Argentina: Ratings del Sábado Revelan una Ligerísima Mejoría

El rating de los sábados sigue siendo un tema complicado, pero en medio de este panorama, las cifras han experimentado una leve subida en comparación con la semana pasada.

La noche del sábado 15 de noviembre se sintió un ligero incremento en el rating, alcanzando un promedio de 5,5 puntos con el programa Escape Perfecto, conducido por Iván de Pineda. Aunque este espacio ya no se asocia con Pasapalabra, que ha cambiado de días en su emisión, sigue liderando la noche.

Las Emisiones que Marcaron la Noche

El segmento de Escape Perfecto tuvo un desempeño dispar, con una primera parte que capturó 5,5 puntos y una segunda que descendió a 4,3 puntos. Esta estrategia de dividir el programa es habitual en Telefe para optimizar sus cifras.

Competencia en la Pantalla

Le realizó la competencia La Noche de Mirtha en El Trece, que promedió 4,5 puntos. Este episodio presentó a un elenco variado que incluía a Diego Cabot, Federico Andahazi, Vicky Xipolitakis y Alejandra Maglietti. La charla abarcó desde la actualidad política hasta la reciente maternidad de Maglietti, quien llevó a su hijo al programa, creando un ambiente de camaradería.

El Top de Ratings del Día

La lista de programas más vistos se completó con el ciclo Cine 13, que emitió Rápidos y Furiosos 9 y alcanzó 3,8 puntos. Le siguieron empatados La Máscara de El Zorro y El Chavo y El Chapulín Colorado, ambos con 3,2 puntos.

A pesar de no estar en el podio, las películas de El Trece contribuyeron a sumar puntos que son cruciales en la contienda del rating general.

Resultados de Otros Canales

En América, la serie Secretos Verdaderos se destacó con 0,9 puntos, gracias a un especial sobre El Martín Fierro Latino, mientras que en Elnueve el programa Implacables promedió 1,2 puntos.

En la Televisión Pública, el programa Desde el Palacio marcó 0,3 puntos, y en Net, Cine Club con Enemigo en Casa alcanzó 0,4 puntos. Bravo, por su parte, logró 0,2 puntos con Esmeralda.

La Lucha por el Liderazgo

Telefe continúa a la cabeza con 3,5 puntos, aunque ahora comparte el primer lugar con El Trece, lo que representa un giro inesperado en la competencia del sábado. América y Elnueve empatan en 0,7 puntos, mientras que Net TV, la TV Pública y Bravo cierran con cifras más bajas.

Expectativas para el Domingo