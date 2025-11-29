El turismo emisivo se proyecta para liderar este verano frente al receptivo

A medida que el verano se aproxima, Argentina enfrenta un panorama turístico con cifras notables que revelan una clara tendencia: más argentinos eligiendo viajar al exterior frente a un estancamiento en la llegada de turistas extranjeros.

Según los últimos datos de la Encuesta de Turismo Internacional del Indec, en octubre de 2025 se registraron 679,200 visitantes extranjeros en el país, mientras que 725,000 argentinos optaron por viajar al exterior. De este total, 389,800 fueron turistas que pernoctaban en el destino y 289,500 excursionistas que no se quedaron a dormir. La mayor parte de estos visitantes llegaron desde Brasil (23,1%) y Uruguay (15,1%).

Córdoba establece nuevas regulaciones para el senderismo, exigiendo guías y un control más riguroso en las sierras.

El Aumento del Turismo Emisivo

En medio de estas cifras, el turismo emisivo está claramente en ascenso. Durante octubre, 725,000 argentinos viajaron al exterior, marcando un aumento del 11% en comparación con el año anterior. Esta tendencia fue respaldada por Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, quien destacó la necesidad de reflexionar sobre si Argentina quiere enfocarse en ser un país emisivo o receptivo en el ámbito turístico.

La Dilema del Turismo

Capitani expresó que el debate central radica en si el país está preparado para captar turismo extranjero y mejorar su potencial, o si, por el contrario, el tipo de cambio almacenado es tan desfavorable que resulta más atractivo para los argentinos viajar al exterior. “La macroeconomía también influye, pues a pesar de una economía inestable, el argentino tiende a buscar precios competitivos fuera del país”, declaró.

Un Crecimiento Notable en las Salidas al Exterior

Los datos muestran un incremento significativo: en octubre, los 725,000 residentes que se aventuraron al extranjero representan un crecimiento del 49.9% en el acumulado de enero a octubre, contrastando con un retroceso del 16.1% en el turismo receptivo. Esto subraya una clara preferencia por escapadas al extranjero, siendo Brasil (22.1%) y Chile (19.3%) los destinos más elegidos, además de un repunte hacia Europa, donde casi 100,000 argentinos viajaron.

Córdoba trabaja en una estrategia de desarrollo para impulsar el turismo, así como otros sectores clave.

El Impacto del Turismo Internacional

En cuanto al impacto económico, se estima que los turistas argentinos gastaron cerca de 600 millones de dólares en sus viajes, con un gasto promedio diario de US$94.

Tráfico Aéreo en Recuperación

El 54.2% de los viajeros se trasladó en avión, lo que indica una recuperación en el tráfico aéreo internacional gracias a una mayor conectividad y promociones accesibles. En contraste, los turistas extranjeros que visitaron Argentina gastaron US$232.4 millones, con un gasto diario promedio de US$88 y una estadía de 11.4 noches.