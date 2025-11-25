El Velorio de Maradona: Una Prueba de Fuego para la Casa Rosada

El 25 de noviembre de 2020, la Casa Rosada se convirtió en el epicentro del luto nacional ante la inesperada partida de Diego Armando Maradona. Un día de conmoción y devoción, donde miles de fanáticos, familiares y amigos se reunieron para rendir homenaje al hombre que revolucionó el fútbol argentino.

El aire de la Casa Rosada se cargó de emoción desde los primeros minutos del velorio, cuando un grito desgarrador resonó entre los murales históricos: “Te amo, Diego”. La nación no solo se despidió de un futbolista, sino de un símbolo que unió generaciones, evocando el memorable encuentro con Inglaterra en el Mundial de 1986, donde su magia en el campo dejó una huella imborrable.

Un Caos Inesperado en la Casa de Gobierno

A pesar de las expectativas, el velorio no estuvo exento de desbordes. La creciente multitud causó empujones y tumultos en la Plaza de Mayo y alrededores, transformando un momento de respeto en una ola de caos. Fanáticos llegaron de todo el país con flores, banderas y camisetas, dispuestos a rendir su último tributo a quien consideraban un verdadero líder espiritual.

La Decisión Controvertida de Velar a Maradona en la Casa Rosada

La oferta de usar la Casa Rosada como sede del velorio fue inmediata. Algunos funcionarios sentían que la despedida debió llevarse a cabo en lugares emblemáticos como Argentinos Juniors o Boca Juniors, pero la decisión recayó en la familia de Maradona. Miguel Cuberos, ex subsecretario de Asuntos Políticos, contactó a Claudia Villafañe para coordinar el evento, y así, la Casa de Gobierno abrió sus puertas al pueblo.

Un Ritual de Amor y Pasión desbordante

La madrugada previa fue testigo de un ritual íntimo para la familia, pero la llegada de la barrabrava de Boca Juniors, conocida como «La 12», también marcó la jornada. Unir la escena de fútbol con el duelo fue un acto espontáneo que sorprendió a todos, y el amor por Maradona se vivió entre cánticos y homenajes improvisados.

Cuando comenzó el velorio a primera hora de la mañana, la multitud se alineó en un orden casi sagrado para despedir, pero el tiempo pronto resultó ser insuficiente. La presión aumentaba con la llegada continua de fanáticos, y la noticia de que el acceso al velorio podría cerrarse pronto generó pánico entre los presentes.

El Caos y la Reacción del Gobierno

Mientras las órdenes de seguridad fallaban y los empujones se volvían más agresivos, el presidente Alberto Fernández intentó calmar los ánimos, pero la realidad del momento fue abrumadora. La seguridad se sintió amenazada cuando el humo de los gases lacrimógenos empezó a invadir las áreas internas de la Casa Rosada.

A medida que la situación se tornaba más crítica, se decidió poner fin al velorio. La familia de Maradona, preocupada por el caos, optó por cerrar el acceso antes de que la situación se descontrolara por completo. La imagen de las hijas del ídolo protegiendo su féretro se volvió un símbolo de la jornada: un choque entre el fervor popular y la necesidad de control.

Un Recuerdo que Permanecerá

Cinco años después de aquel tumultuoso velorio, la memoria de Diego Maradona sigue viva en el corazón de los argentinos. Su legado trasciende el fútbol, convirtiéndose en un fenómeno cultural que simboliza la pasión, la lucha y la vida misma. Cada visita a la Casa Rosada por parte de quienes lo veneran se convierte en una oportunidad para recordar no solo al futbolista, sino al hombre que representó un sueño compartido por millones.